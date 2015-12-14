南非政经：财长人选一波三折，总统祖马最终选择Gordhan出任

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透约翰内斯堡12月13日 - 南非总统祖马周日任命Pravin Gordhan为财政部长，在本周南非金融市场出现疯狂抛售前后，两次更换财政部长人选。
Gordhan出任财政部长的重磅消息推动南非兰特 周日晚间飙升近5%，但仍未能平息外界对总统的如潮批评。
祖马周三晚间解除内内(Nhlanhla Nene)的财长职务，由名气相对较小的议员David van Rooyen接任，这个决定激起一片反对之声并引起金融市场动荡。
内内被解职的消息推动兰特创下纪录低点，引发银行股抛售潮，并推动本币及美元计价的债券收益率(殖利率)猛升。内内主张严格控制政府支出。
南非股市 之后在周四和周五共蒸发1,696亿兰特(106.8亿美元)。
有分析师曾质疑van Rooyen稳定南非经济的能力，由于从煤炭到黄金众多大众商品出口价格普降，南非经济受到打击。
Gordhan曾在2009-2014年期间担任南非财长。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。