《全球重要经济事件一览表》--12月14日-12月21日

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月14日(一)
伦敦--英国央行副总裁夏菲克在一场活动中讨论她对货币政策的看法。(1130)
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至12月15日)。
12月15日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天的利率会议。
悉尼--澳洲央行公布12月政策会议的会议记录(0030)。
渥太华--加拿大央行公布半年度金融系统审查报告(1600)。加拿大央行总裁波洛兹随后将举行新闻发布会(1645)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在一场金融及银行业会议中发表演说(2330)。
12月16日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1900)，美联储主席叶伦随后召开记者会(1930)。
法兰克福--欧洲央行召开管委会会议和全行委员会会议(至12月17日)，无宣布利率决定的计划。
12月17日(四)
东京--日本央行货币政策会议(至12月18日)。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至12月18日)。
奥斯陆--挪威央行召开议息会议(0900)。
12月18日(五)
美国夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加夏洛特商会2015年经济展望会议的经济前景小组讨论会(1730)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话。
东京--日本央行宣布利率决议(0200)。
12月20日(日)
渥太华--加拿大联邦及省级财政官员举行会议(至21日)，讨论强化加拿大养老金计划以及其他议题。加拿大央行总裁波洛兹将就全球经济及加国货币政策发表演说。
12月21日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。