新闻稿：CFETS人民币汇率指数发布，观察汇率要看一篮子货币--中国央行

路透北京12月14日 - 以下是中国人民银行网站周五晚间刊登的题为观察人民币汇率要看一篮子货币的新闻稿全文：

12月11日，中国外汇交易中心在中国货币网正式发布CFETS人民币汇率指数，对推动社会观察人民币汇率视角的转变具有重要意义。

长期以来，市场观察人民币汇率的视角主要是看人民币对美元的双边汇率，由于汇率浮动旨在调节多个贸易伙伴的贸易和投资，因此仅观察人民币对美元双边汇率并不能全面反映贸易品的国际比价。也就是说，人民币汇率不应仅以美元为参考，也要参考一篮子货币。汇率指数作为一种加权平均汇率，主要用来综合计算一国货币对心一篮子外国货币加权平均汇率的变动，能够更加全面地反映一国货币的价值变化。参考一篮子货币与参考单一货币相比，更能反映一国商品和服务的综合竞争力，也更能发挥汇率调节进出口、投资及国际收支的作用。

CFETS人民币汇率指数的公布，为市场转变观察人民币汇率的视角提供了量化指标，以更加全面和准确地反映市场变化情况。从国际经验看，汇率指数有的由货币当局发布，如美联储、欧央行、英格兰银行等都发布本国货币的汇率指数；也有的由中介机构发布，如洲际交易所（ICE）发布的美元指数已经成为国际市场的重要参考指标。中国外汇交易中心发布人民币汇率指数符合国际通行做法。

2015年以来，CFETS人民币汇率指数总体走势相对平稳，11月30日为102.93，较2014年底升值2.93%。这表明，尽管2015年以来人民币对美元汇率有所贬值，但从更全面的角度看人民币对一篮子货币仍小幅升值，在国际主要货币中人民币仍属强势货币。中国外汇交易中心定期公布CFETS人民币汇率指数，将有助于引导市场改变过去主要关注人民币对美元双边汇率的习惯，逐渐把参考一篮子货币计算的有效汇率作为人民币汇率水平的主要参照系，有利于保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。为便于市场从不同角度观察人民币有效汇率的变化情况，中国外汇交易中心也同时列出了参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算的人民币汇率指数，截至11月末，上述两个指数分别较2014年底升值3.50%和1.56%。（完）

更多细节，请参看央行网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)