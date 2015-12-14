《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月14日

*工商时报：

--美国联准会（Fed）利率动向将牵动全球资金移动，进而冲击资本市场，已引发三大财金部会重视。金管会主委曾铭宗强调，金管会已〞戒备〞，动态观察台股各项变化，先前金管会曾祭出及拟定的相关措施，随时可视情况再出手。

--紫光挟庞大资金对台湾封测展开并购，而台湾200亿台币的并购投资基金也将动起来，据悉，中华开发集团子公司已提出规模逾百亿台币的并购投资基金设立，日前闯过第一关政策审查，如月底闯过技术审及财务审查，可望拔得头筹成为第一案。据透露，明年1月还有第二案可望设立，是由本土电子半导体集团旗下公司提出。

--寿险业在今年无明星保单下，前11月新契约保费仍冲出1.09兆(万亿)台币，原本业者担心的〞保费悬崖〞，11月接转为正成长0.3%，12月只要新契约保费再增1,007亿台币以上，全年可突破1.19兆台币，再创新高。

*经济日报：

--中央银行周四召开第四季理监事会，是否将进一步松绑房贷信用管制措施，成为市场焦点。银行主管分析，房市炒作风气降温、经济成长不如预期，央行对大台北地区的房市控管，很可能再适时松绑。

--受大陆接连降息、降准及人民币贬值等因素影响，大陆银行来台发宝岛债规模急速萎缩，占全体宝岛债比重首度低于五成，总额度上限450亿人民币也用不完，金管会今年可能倾向不再提高上限。

--行政院刺激消费方案上路一个半月，经济部预估，今年家电产业产值可望上攻500亿台币，创十年新高。据了解，经济部本周还将评估加码，让优惠方案能实施到明年2月底。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。