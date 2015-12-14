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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 08:28 BJT

《中国重要政经日程》--12月14日

==========================今日重要政经日程==========================

12/14（周一）

--上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十四次会议于14-15日在河南省郑州市举行。

=========================近期重要政经日程==========================

*12/15（周二）

上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富介绍“十三五”脱贫攻坚工作有关情况，并答记者问。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行，中国国家主席习近平将出席并发表讲话。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)

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