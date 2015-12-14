《中国重要政经日程》--12月14日

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
==========================今日重要政经日程==========================
12/14（周一）
--上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十四次会议于14-15日在河南省郑州市举行。
=========================近期重要政经日程==========================
*12/15（周二）
上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富介绍“十三五”脱贫攻坚工作有关情况，并答记者问。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行，中国国家主席习近平将出席并发表讲话。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。