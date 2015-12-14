法国政治：极右翼民族阵线在地区选举空手而归，勒庞总统梦受挫

标题新闻：贝莱德执行长称美元走强可能会在特朗普领导下的新政府和美联储之间引发紧张态势
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路透巴黎12月13日 - 勒庞(Marine Le Pen)领导的法国极右翼民族阵线(National Front)在周日的选举中，未能取得任何一个地区的胜利，使得她争取参选总统资格的希望受创。
保守党与社会党这两大主流党派，在这项地区选举决选中皆未获得实质胜利，由于希望破灭的选民渐受极右翼吸引，令两大党受到动摇。
一个月前发生的伊斯兰武装份子攻击巴黎事件，导致130人死亡，引发民众对安全与移民议题担忧，因此在上周的第一轮投票中，民族阵线在全国的得票数高于其他党派。
这次地区选举是2017年总统与国会大选前最后一场选举，被视为是对奥朗德、萨科齐(Nicolas Sarkozy)以及勒庞等有意角逐大位的挑战者的一次试炼。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。