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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 08:35 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月14日

**证券时报**

--达安基因 孙公司广州达安临床检验中心获国开基金4,000万元人民币注资。

--中远航运 称，由于母公司中远集团与中海集团拟实施重组获得国资委原则性批复，现阶段重组将首先围绕集装箱运输、航舶租赁、油运业务、散运业务、金融业务等板块开展，暂不涉及公司所属的特种船业务。公司决定终止筹划公司重大资产重组。

**东方早报**

--中远集团和中海集团重组方案浮出水面，中国远洋 将成全球第四大集装箱航运公司，中远太平洋 将成世界第二大码头运营商，中海集运 则变成全球第三大集装箱租赁公司，而中海发展 则成为全球最大海运公司。

**金融时报**

--人民币兑塔吉克斯坦索莫尼汇率挂牌交易于周日启动，这将成为第三个人民币与新疆周边国家货币的挂牌交易。

--中兴能源将在江苏常州投资50亿元建设云计算华东基地。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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