《中国报摘》--其他报纸重要消息12月14日

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
**证券时报**
--达安基因 孙公司广州达安临床检验中心获国开基金4,000万元人民币注资。
--中远航运 称，由于母公司中远集团与中海集团拟实施重组获得国资委原则性批复，现阶段重组将首先围绕集装箱运输、航舶租赁、油运业务、散运业务、金融业务等板块开展，暂不涉及公司所属的特种船业务。公司决定终止筹划公司重大资产重组。
**东方早报**
--中远集团和中海集团重组方案浮出水面，中国远洋 将成全球第四大集装箱航运公司，中远太平洋 将成世界第二大码头运营商，中海集运 则变成全球第三大集装箱租赁公司，而中海发展 则成为全球最大海运公司。
**金融时报**
--人民币兑塔吉克斯坦索莫尼汇率挂牌交易于周日启动，这将成为第三个人民币与新疆周边国家货币的挂牌交易。
--中兴能源将在江苏常州投资50亿元建设云计算华东基地。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。