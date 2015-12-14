欧洲经济指标预测--12月14日-12月21日****

标题新闻：贝莱德执行长称美元走强可能会在特朗普领导下的新政府和美联储之间引发紧张态势
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月14日当周
12月14日(一)
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.4% -0.4%
(较上年同期) +0.1% +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.5% -0.5%
(较上年同期) +0.1% +0.1%
1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.3% -0.3%
(较上年同期) +1.3% +1.7%
12月15日(二)
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- +0.2%
(较上年同期) -- -6.6%
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +0.1% -0.1%
核心CPI(较前月) 持平 +0.3%
(较上年同期) +1.2% +1.1%
零售物价指数(RPI)(较前月) -0.1% 持平
(较上年同期) +0.9% +0.7%
扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.8%
0930 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)
11月 -1.1% +0.2%
(较上年同期) -12.5% -12.1%
产出物价(较前月) -0.1% 持平
(较上年同期) -1.3% -1.3%
核心产出(较前月) 持平 -0.1%
(较上年同期) +0.1% +0.3%
1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 15.0 正10.4
现况指数 54.0 正54.4
1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.8%
12月16日(三)
0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 50.5 50.6
服务业PMI 50.9 51.0
综合PMI -- 51.0
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53 52.9
服务业PMI 55.5 55.6
综合PMI -- 55.2
0858 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.8 52.8
服务业PMI 54.1 54.2
综合PMI 54.2 54.2
0930 英国请领失业金人数(千人) 11月 增加2.0 增加3.3
按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月5.3% 5.3%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.5% +3.0%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.5%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 0.0
1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 顺差239 顺差205
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.2% +0.1%
(较上年同期) +0.1% +0.1%
扣除食品和能源HICP(较前月) -0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.9% +1.0%
12月17日(四)
0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 109.1 109.0
现况指数 113.4 113.4
预期指数 105.0 104.7
0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差7.6
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差21.86
0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.6%
(较上年同期) +3.0% +3.8%
扣除能源的零售销售(较前月) +0.6% -0.9%
(较上年同期) +2.3% +3.0%
1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.6%
薪资(较上年同期) -- +1.9%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负10 负11
12月18日(五)
0745 法国生产者物价指数(较前月) 11月 -- +0.2%
0900 意大利薪资通胀(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 -- 盈余331
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余294
12月21日当周
12月21日(一)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -2.3%
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 正7
1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 -- 负6.00
(完)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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