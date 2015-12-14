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市场报道 | 2015年 12月 14日 星期一 08:42 BJT

****欧洲经济指标预测--12月14日-12月21日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月14日当周

12月14日(一)

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 　 -0.4% -0.4%

(较上年同期) 　 +0.1% +0.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.5% -0.5%

(较上年同期) +0.1% +0.1%

1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.3% -0.3%

(较上年同期) +1.3% +1.7%

12月15日(二)

0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- +0.2%

(较上年同期) -- -6.6%

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) +0.1% -0.1%

核心CPI(较前月) 持平 +0.3%

(较上年同期) +1.2% +1.1%

零售物价指数(RPI)(较前月) -0.1% 持平

(较上年同期) +0.9% +0.7%

扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +0.8%

0930 英国未经季节调整的生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)

11月 -1.1% +0.2%

(较上年同期) -12.5% -12.1%

产出物价(较前月) -0.1% 持平

(较上年同期) -1.3% -1.3%

核心产出(较前月) 持平 -0.1%

(较上年同期) +0.1% +0.3%

1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 15.0 正10.4

现况指数 54.0 正54.4

1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.8%

12月16日(三)

0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 50.5 50.6

服务业PMI 50.9 51.0

综合PMI -- 51.0

0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53 52.9

服务业PMI 55.5 55.6

综合PMI -- 55.2

0858 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.8 52.8

服务业PMI 54.1 54.2

综合PMI 54.2 54.2

0930 英国请领失业金人数(千人) 11月 增加2.0 增加3.3

按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月5.3% 5.3%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.5% +3.0%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.5%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 0.0

1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 顺差239 顺差205

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.2% +0.1%

(较上年同期) +0.1% +0.1%

扣除食品和能源HICP(较前月) -0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.9% +1.0%

12月17日(四)

0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 109.1 109.0

现况指数 113.4 113.4

预期指数 105.0 104.7

0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差7.6

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差21.86

0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.6%

(较上年同期) +3.0% +3.8%

扣除能源的零售销售(较前月) +0.6% -0.9%

(较上年同期) +2.3% +3.0%

1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.6%

薪资(较上年同期) -- +1.9%

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负10 负11

12月18日(五)

0745 法国生产者物价指数(较前月) 11月 -- +0.2%

0900 意大利薪资通胀(较前月) 11月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.2%

0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 -- 盈余331

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余294

12月21日当周

12月21日(一)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -2.3%

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 正7

1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 -- 负6.00

(完)

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