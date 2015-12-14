欧洲经济指标预测--12月14日-12月21日****

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局

路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。