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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 08:32 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月14日

路透香港12月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(
1美元=7.75港元 )
    
    美国股市周五大幅收跌，道琼工业指数 收跌309.54点，或1.76%，至17,265.21点，标普5
00指数录得8月以来最大单周跌幅，因油价重挫加剧了投资者的焦虑情绪，美国将在下周进行近10年
来首次升息的预期已经让投资者如坐针毡。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                        99.330   -4.76      43538             7.698      -3.05
 中国铝业                       7.070   -2.88      79795             2.192       0.54
 中国移动                      56.830   -1.63     180870            88.087      -1.69
 中国人寿                      15.420   -3.63     177195            23.901      -2.05
 中石油                        63.900   -3.49      29196             4.952      -2.51
 中石化                        55.730   -2.48      38316             4.319      -2.06
 汇丰控股                      37.870   -2.20    3195111            58.699      -2.25
 中电信                        43.670   -3.70      11850             3.384      -2.18
 中国联通                      11.530   -1.20     171912             8.936      -2.13
 兖州煤业                       4.240   -0.93      14935             3.286      -1.91
 华能国际                      32.760   -4.27      31718             6.347      -2.35
 南方航空                      32.620   -3.46       8073             5.056      -2.20
 东方航空                      24.830   -3.31       2300             3.849      -1.82
 中芯国际                       4.960   -2.36       3608             0.769      -1.44
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

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