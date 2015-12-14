《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月14日

路透香港12月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.75港元 ) 美国股市周五大幅收跌，道琼工业指数 收跌309.54点，或1.76%，至17,265.21点，标普5 00指数录得8月以来最大单周跌幅，因油价重挫加剧了投资者的焦虑情绪，美国将在下周进行近10年 来首次升息的预期已经让投资者如坐针毡。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 99.330 -4.76 43538 7.698 -3.05 中国铝业 7.070 -2.88 79795 2.192 0.54 中国移动 56.830 -1.63 180870 88.087 -1.69 中国人寿 15.420 -3.63 177195 23.901 -2.05 中石油 63.900 -3.49 29196 4.952 -2.51 中石化 55.730 -2.48 38316 4.319 -2.06 汇丰控股 37.870 -2.20 3195111 58.699 -2.25 中电信 43.670 -3.70 11850 3.384 -2.18 中国联通 11.530 -1.20 171912 8.936 -2.13 兖州煤业 4.240 -0.93 14935 3.286 -1.91 华能国际 32.760 -4.27 31718 6.347 -2.35 南方航空 32.620 -3.46 8073 5.056 -2.20 东方航空 24.830 -3.31 2300 3.849 -1.82 中芯国际 4.960 -2.36 3608 0.769 -1.44 （完） (整理 梁慧仪)