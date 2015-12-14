《路透晚报》--12月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：整体上市应成为推进国企混合所有制改革着力点--国资委官员

中国国资委国有重点大型企业监事会主席季晓南称，在着力推进国有企业整体上市的同时应多层次、多方面推进国有企业的混合所有制改革。整体上市通常是在保持控股权的情况下进行的产权制度改革，因此整体上市应成为推进国有企业混合所有制改革的着力点。

--全球气候：中国将与各方确保巴黎协定实施，拓展双边合作--习近平

中国国家主席习近平周一与美国总统奥巴马通电话称，联合国气候变化巴黎大会是应对气候变化国际合作的新起点，中方愿同各方保持协调合作，确保《巴黎协定》有效实施，拓展应对气候变化领域双边务实合作。

--中国经济：汽车保有量骤增，为汽油需求增长添变数

国际能源署(IEA)表示，中国的汽车保有量迅速增加，使得未来一年汽油消费甚至有望加速增长。

--中国金属：国土部规范稀土矿钨矿探矿采矿权审批，三情形外继续暂停受理

中国国土资源部近日印发关于规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理的通知称，除三种情形外，继续暂停受理新的稀土矿勘查、稀土矿和钨矿开采登记（含扩大矿区范围）申请。

--中国反腐：原铁道部长刘志军获减刑，由死缓减为无期--北京高院

中国北京高等法院发布审理原铁道部长刘志军减刑案公示，建议将刘志军死缓改无期；同时发布薄谷开来减刑案件的公示，亦由死缓改无期。

--路透调查：逾七成受访机构认为台湾央行本周将维持利率不变

路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。

【金融】

--《市场观察》中国利率汇率联动进入新阶段

借助国内经济下行，及国际上加入SDR(特别提款权)和美国货币政策正常化的有利时机，中国央行今年汇率、利率市场化进程全面主动加速；而CFETS人民币汇率指数的正式推出，伴随人民币兑美元中间价的市场化改革，表明中国货币政策两大调控工具的市场化机制加快建立。

--中国金融：2015年资本外流规模将达创纪录的逾5,000亿美元--IIF

根据国际金融协会(IIF)公布的报告，中国2015年资本外流规模将达到创纪录的逾5,000亿美元。

【固定收益】

--中国债市：复星高科称偿债能力未受董事长协查影响，债务偿付有保障

上海复星高科技（集团）有限公司周一称，公司实际控制人、董事长郭广昌正协助相关司法机关调查，但公司偿债能力未受影响；公司制定了具体可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为待偿还债务融资工具本息的及时足额偿付提供保障。

--中国货币市场：主要回购利率微幅波动，IPO申购高峰已至资金面仍偏松

中国银行间市场周一主要回购利率窄幅波动。交易员称，资金面整体宽松依旧，今日九只新股网上申购未有明显扰动；市场关注近期人民币汇率贬值压力会否传导影响境内资金面，但货币政策宽松预期亦在，因此对年内流动性看法维持乐观。

--中国债市动态：现券收益率小涨IRS略升，周末数据好于预期情绪稍偏空

中国银行间债市周一现券收益率小幅走升，IRS(利率互换)亦微幅上行。交易员称，受周末公布的工业投资等数据好于市场预期影响，早间现券虽不乏买盘，但整体交投情绪偏空，机构卖盘稍占上风，收益率走升约3个基点左右。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘刷新近四年半新低，人民币汇率指数发布加剧贬值预期

人民币兑美元即期周一早盘触及6.4665元刷新811汇改以来低点，今日中间价连六日下跌再创811以来新低。交易员称，上周五推出的人民币汇率指数令市场贬值预期浓厚，央行旋即出手维稳。

--中国外汇：人民币具备对一篮子货币保持基本稳定基础--货币网评论

中国货币网发表特约评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。而参考一篮子货币不等于盯住一篮子货币，还需将市场供求关系作为另一重要依据，再加上必要管理，最终形成灵活浮动的汇率。

--中国汇市：上周五人民币汇率指数为101.45，较2014年底升值1.45%--货币网

中国货币网称，中国外汇交易中心计算的上周五的CFETS人民币汇率指数为101.45，较2014年底升值1.45%。

--中国央行：RQFII试点扩大至阿联酋，投资额度500亿元人民币

中国央行公告称，已与阿联酋央行续签了双边本币互换协议，并将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到阿联酋，投资额度为500亿元人民币。

--中国外汇：中国和塔吉克斯坦本币跨境结算正式启动--新华

据新华社报导，中国和塔吉克斯坦本币跨境结算12月13日正式启动，今后两国企业、个人及银行可以使用本币和对方国家货币开展金融结算往来。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.5%创逾一个月最大单日涨幅，数据优于预期利好蓝筹股

中国股市沪综指周一收升2.5%，创逾一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘低开高走，周六公布的宏观经济数据整体优于预期，工业增加值超预期反弹，对沉寂已久的蓝筹板块形成一定程度支撑。而明后天将有部分打新资金回流二级市场，增量资金或主要流入权重板块，场内资金提前抢筹博取短期收益。

--中国个股：复星集团称郭广昌协助调查更多侧重于个人，公司经营不会受影响

针对复星集团董事长郭广昌失联事件，复星系多家上市公司最新公告指出，其共同实际控制人郭广昌现正协助相关司法机关调查，目前可以以适当方式参与复星集团重大事项之决策，公司股票将于今日复牌。

--企业结盟：中国石油集团与阿布扎比穆巴达拉石油公司签署合作协议

- 中国石油天然气集团公司称，已与阿布扎比穆巴达拉油气控股有限责任公司签署战略合作协议。

--中港个股：中远和中海重组细节披露，中国远洋等合并同类项扩大规模

筹划半年的中国两大航运企业--中远集团和中海集团重组事宜揭晓，两集团旗下多家上市公司披露其重组方案，涉及集装箱、码头、油运等多项主业，总体原则是合并同类项，将两集团旗下类似业务重组进一家公司，以扩大运营规模及全球排名。

--企业并购：阿里巴巴落实以逾20亿港元收购南华早报集团媒体资产

香港出版媒体集团--南华早报集团宣布，将以约20.6亿港元现金代价出售旗下媒体业务予阿里巴巴集团；公司并拟待交易完成后，向股东派发特别现金股息。

--中国个股：嘉林药业作价84亿借壳天山纺织，以资产出售和发行股份等完成

中国新疆天山毛纺织股份有限公司公告，拟以资产出售、置换，发行股份购买资产等多种方式，以83.69亿元人民币的对价，置入嘉林药业100%股权，后者从而实现借壳上市。 (完)