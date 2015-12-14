中国外汇：中国和塔吉克斯坦本币跨境结算正式启动--新华

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京12月14日 - 据新华社报导，中国和塔吉克斯坦本币跨境结算12月13日正式启动，今后两国企业、个人及银行可以使用本币和对方国家货币开展金融结算往来。
报导称，人民币兑索莫尼汇率挂牌交易启动仪式13日下午在乌鲁木齐举行。塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达表示，中塔本币跨境结算可以降低汇率风险和交易成本，有利于两国企业贸易往来。
中国海关资料显示，2014年中塔贸易额同比增长28.5%，达25.17亿美元。今年9月7日，中国人民银行与塔吉克斯坦央行签署了双边本币互换协议，规模为30亿元人民币／30亿索莫尼，有效期为3年。 中国人民银行此前公布，目前新疆已与83个国家和地区开展了跨境人民币业务，累计结算量近2000亿元人民币。其中，新疆与中亚国家结算量为88亿元人民币，与塔吉克斯坦的结算量为16.2亿元人民币。今年11月底前，新疆实现了与哈萨克斯坦货币坚戈、巴基斯坦货币卢比的直接挂牌交易。 (发稿 孙琦子； 审校 黄凯)
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。