《交易视点》台湾料仍维持资金宽松，美联储结果可能利空出尽--元大宝来证

路透台北12月14日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，本周台湾央行理监事会议将在17日举行，在FOMC会议之后，尽管美国升息，台湾经济基本面仍需政府来刺激，虽预期台湾央行进一步降息的可能稍低，但维持市场资金宽松是确定的，观察是否在会议结果出炉将出现利空出尽，带动资金行情，公债殖利率有另一波下滑行情，本周预估1十年券104/12期 成交区间1.13%-1.20%，五年券104/13期 则在0.72%-0.77%。 (完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)