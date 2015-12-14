《交易视点》台湾料仍维持资金宽松，美联储结果可能利空出尽--元大宝来证

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透台北12月14日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，本周台湾央行理监事会议将在17日举行，在FOMC会议之后，尽管美国升息，台湾经济基本面仍需政府来刺激，虽预期台湾央行进一步降息的可能稍低，但维持市场资金宽松是确定的，观察是否在会议结果出炉将出现利空出尽，带动资金行情，公债殖利率有另一波下滑行情，本周预估1十年券104/12期 成交区间1.13%-1.20%，五年券104/13期 则在0.72%-0.77%。 (完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。