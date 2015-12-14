中国个股：嘉林药业作价84亿借壳天山纺织，以资产出售和发行股份等完成

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海12月14日 - 中国新疆天山毛纺织股份有限公司 周一公告，拟以资产出售、置换，发行股份购买资产等多种方式，以83.69亿元人民币的对价，置入嘉林药业100%股权，后者从而实现借壳上市。
天山纺织表示，本次交易完成后，公司实际控制人将发生变更。此前控股股东为凯迪投资，实际控制人为新疆国资委。假设配套资金全部募足，交易完成后，美林控股将直接和间接合计持有本公司32.78%股份，为公司第一大股东,实际控制人将变更为张涌。
另外，交易双方签署协议显示，交易对手方承诺嘉林药业2015年、2016年和2017年度 实现净利润分别不低于49,980.50万元、64,996.15万元和77,947.53万元。
今年前三个季度，天山纺织实现净利仅为692万元，较上年同期下降83%。
本次资产的整体方案包括：重大资产出售及置换、发行股份购买资产、股份转让和募集配套资金。
天山纺织称，重大资产出售及置换为该公司评估值作价为91,753.76万元的资产，除用于美林控股持有嘉林药业47.72%股权中的79,875万元等值部分进行资产置换外，剩余部分由其控股股东凯迪投资以现金对价购买。
根据方案，天山纺织置入资产超过置出资产中差额部分约757,021万元，由天山纺织向嘉林药业全体股东，按8.65元/股发行股份，规模8.75亿股。
股份转让部分为天山纺织现有控股股东凯迪投资和凯迪矿业，合计向嘉林药业控股股东美林控股转让7,500万股上市公司股票，加权平均价格为10.65元/股；另外，天山纺织拟定向增发不超过1.52亿股股份募集配套资金，募资总额不超过15.09亿元。
因筹划重大资产重组事项，天山纺织股票自5月4日开市起停牌，停牌前收报11.25元。(完)
参看详情，可点选深圳证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。