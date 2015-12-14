中国个股：嘉林药业作价84亿借壳天山纺织，以资产出售和发行股份等完成

路透上海12月14日 - 中国新疆天山毛纺织股份有限公司 周一公告，拟以资产出售、置换，发行股份购买资产等多种方式，以83.69亿元人民币的对价，置入嘉林药业100%股权，后者从而实现借壳上市。

天山纺织表示，本次交易完成后，公司实际控制人将发生变更。此前控股股东为凯迪投资，实际控制人为新疆国资委。假设配套资金全部募足，交易完成后，美林控股将直接和间接合计持有本公司32.78%股份，为公司第一大股东,实际控制人将变更为张涌。

另外，交易双方签署协议显示，交易对手方承诺嘉林药业2015年、2016年和2017年度 实现净利润分别不低于49,980.50万元、64,996.15万元和77,947.53万元。

今年前三个季度，天山纺织实现净利仅为692万元，较上年同期下降83%。

本次资产的整体方案包括：重大资产出售及置换、发行股份购买资产、股份转让和募集配套资金。

天山纺织称，重大资产出售及置换为该公司评估值作价为91,753.76万元的资产，除用于美林控股持有嘉林药业47.72%股权中的79,875万元等值部分进行资产置换外，剩余部分由其控股股东凯迪投资以现金对价购买。

根据方案，天山纺织置入资产超过置出资产中差额部分约757,021万元，由天山纺织向嘉林药业全体股东，按8.65元/股发行股份，规模8.75亿股。

股份转让部分为天山纺织现有控股股东凯迪投资和凯迪矿业，合计向嘉林药业控股股东美林控股转让7,500万股上市公司股票，加权平均价格为10.65元/股；另外，天山纺织拟定向增发不超过1.52亿股股份募集配套资金，募资总额不超过15.09亿元。

因筹划重大资产重组事项，天山纺织股票自5月4日开市起停牌，停牌前收报11.25元。(完)

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