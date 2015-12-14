企业并购：阿里巴巴落实以逾20亿港元收购南华早报集团媒体资产

路透香港12月14日 - 香港出版媒体集团--南华早报集团 周一宣布，将以约20.6亿港元现金代价出售旗下媒体业务予阿里巴巴集团 ；公司并拟待交易完成后，向股东派发特别现金股息。

公司的声明，除旗舰报章《南华早报》外，出售协议亦包括杂志、招聘、户外媒体、活动及会议、教育及数码媒体业务。公司预期出售将会录得收益约14.26亿港元，所以资金净额绝大部份将用于支付特别股息，余下用作一般营运资金。

《南华早报》是本地唯一的收费英文报章，创刊于1903年，令人关注在中资的阿里巴巴完成收购后，未来的编采方针会否改变。

南华早报集团表示，相信传统出版业的未来具有不确定性，并相信媒体业务的价值取决于数码媒体的丰富内容及其出版刊物的名誉及威望。公司相信，例如阿里巴巴这类的新媒体运商，很可能将从内容及品牌中挖掘出更大价值。

自2013年2月起，由富商郭鹤年掌控的南华早报集团便因公众持股量不足而一直停牌至今。公司表示，根据董事会对公司主要股东目前立场的理解，其近期并无很快实现恢复卖的可能，因此是次出售业务连同特别股息为股东提供了一个近期难以透过其他方式实现的将其股份部份变现的机会。

马云掌控的阿里巴巴集团近年积极在港收购资产，包括阿里巴巴影业 、阿里健康信息技术 等；而由马云及云锋基金主席虞锋持股的云锋金融，则为瑞东集团 的控股股东。（完）

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