版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 09:16 BJT

全球金市：金价承压，因美联储本周可能会加息

美联储周三预计将升息0.25个百分点。

黄金今年受升息预期影响已下跌9%，为连续第三年下滑。

然而，分析师预计未来几个月中，金价将进一步走低。

美银美林周五称，由于美国升息临近，其预计金价在2016年初将跌至950美元。

上周数据显示，期权交易商增加看空金价押注，认为黄金很快会跌至每盎司1,000美元。

投机客黄金空仓目前接近纪录高点。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，12月8日止的一周，对冲基金和货币基金经理人因金价温和上涨而减少黄金空仓，但距离前一周创下的纪录高点仍然不远。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李婷仪 审校 戴素萍/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐