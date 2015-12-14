全球金市：金价承压，因美联储本周可能会加息

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
美联储周三预计将升息0.25个百分点。
黄金今年受升息预期影响已下跌9%，为连续第三年下滑。
然而，分析师预计未来几个月中，金价将进一步走低。
美银美林周五称，由于美国升息临近，其预计金价在2016年初将跌至950美元。
上周数据显示，期权交易商增加看空金价押注，认为黄金很快会跌至每盎司1,000美元。
投机客黄金空仓目前接近纪录高点。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，12月8日止的一周，对冲基金和货币基金经理人因金价温和上涨而减少黄金空仓，但距离前一周创下的纪录高点仍然不远。(完)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。