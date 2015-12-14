全球金市：金价承压，因美联储本周可能会加息

黄金今年受升息预期影响已下跌9%，为连续第三年下滑。

美银美林周五称，由于美国升息临近，其预计金价在2016年初将跌至950美元。

上周数据显示，期权交易商增加看空金价押注，认为黄金很快会跌至每盎司1,000美元。

投机客黄金空仓目前接近纪录高点。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，12月8日止的一周，对冲基金和货币基金经理人因金价温和上涨而减少黄金空仓，但距离前一周创下的纪录高点仍然不远。(完)