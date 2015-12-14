中国经济：整体上市应成为推进国企混合所有制改革着力点--国资委官员

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京12月14日 - 中国国资委国有重点大型企业监事会主席季晓南称，在着力推进国有企业整体上市的同时应多层次、多方面推进国有企业的混合所有制改革。整体上市通常是在保持控股权的情况下进行的产权制度改革，因此整体上市应成为推进国有企业混合所有制改革的着力点。
中国证券报报导援引季晓南周日在第十三届中国改革论坛上表示，在推进混合所有制改革过程中，从国有企业集团层面来看混改难度较大，推进国企混合所有制改革重点应放在一般竞争性领域国企分子公司。
他认为，发展混合所有制的思路是：政府引导，市场运作，把引资本与转机制结合起来；完善制度，保护产权，保护混合企业各类出资人的产权权益；严格程序，规范操作，杜绝国有资产流失；宜改则改，稳妥推进，确保改革规范有序进行。
他并指出，推进国有企业整体上市是国企股份制改革的重要方向，有利于解决国企体制机制弊端。整体上市与发展混合所有制都是多元产权制度改革。
报导称，截至2014年底，央企主营业务资产整体上市的共有35家。通过整体上市可以优化股权结构，解决“一股独大”问题，有利于为混合所有制改革创造条件。
国务院9月中旬下发《关于深化国有企业改革的指导意见》指出，积极引入各类投资者实现国有企业股权多元化，大力推动国企改制上市，创造条件实现集团公司整体上市 。（完） (发稿 马蓉；审校 李文科)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。