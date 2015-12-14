《香港报摘》--经济日报12月14日

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
* 要闻版头条：
--美国加息时机逼近，外围股滙商品震荡受压，恒生指数今势低开，短綫考验21,000关。投资界指，短綫市场受压难延后美国加息，料其将以温和步伐加息，加上港股估值低企，沽货空间有限。
* 其他：
--高盛上周发表报告料中央将续推内房优惠政策，若针对改善及投资性需求，如降低二、三套房首付比例、购房减税等，可令未来两年成交由现水平潜在提升10%至20%，增加逾百万个单位销量。
--汇丰 大中华区行政总裁黄碧娟表示，要三线发展零售、商业及投行业务，广东的10亿美元税前盈利目标，＂一定会占整个中国很大占比＂。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。