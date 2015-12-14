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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 09:08 BJT

《香港报摘》--经济日报12月14日

* 要闻版头条：

--美国加息时机逼近，外围股滙商品震荡受压，恒生指数今势低开，短綫考验21,000关。投资界指，短綫市场受压难延后美国加息，料其将以温和步伐加息，加上港股估值低企，沽货空间有限。

* 其他：

--高盛上周发表报告料中央将续推内房优惠政策，若针对改善及投资性需求，如降低二、三套房首付比例、购房减税等，可令未来两年成交由现水平潜在提升10%至20%，增加逾百万个单位销量。

--汇丰 大中华区行政总裁黄碧娟表示，要三线发展零售、商业及投行业务，广东的10亿美元税前盈利目标，＂一定会占整个中国很大占比＂。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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