《香港报摘》--信报12月14日

* 要闻版头条：

--受董事长＂失联＂助查影响而停牌的复星系，复星国际 、复星医药 今日复牌，复星国际高管透过全球电话会议透露，董事长郭广昌协助调查是配合司法机关查证，且＂更多侧重个人＂，并非公司有问题。梁信军表示，董事会授权管理层可回购10%股票，必要时将考虑回购，不排除管理层增持股份。

* 其他：

--港铁 候任主席马时亨称，高铁工程已完成四分三，现时停工将功亏一篑，期望立法会可于明年3月底前批出追加拨款。

--旅游发展局总干事刘镇汉接受电台访问时表示，11月访港旅客较去年同期下跌超过一成，其中内地客减少逾一成半，相信主要是受10月底有内地旅客在港购物时遇袭死亡事件影响，估计全年访港旅客会下跌1%至2%。

--上海挪宝新能源集团董事长孙国平，日前以个人身份入主阳光油砂 ，并担任董事会执行主席。他表示，把挪宝拥有专利的地源热泵环保技术，应用于阳光油砂加拿大项目的开采过程，估计可让总采油成本下降10%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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