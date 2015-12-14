《香港报摘》--信报12月14日

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
* 要闻版头条：
--受董事长＂失联＂助查影响而停牌的复星系，复星国际 、复星医药 今日复牌，复星国际高管透过全球电话会议透露，董事长郭广昌协助调查是配合司法机关查证，且＂更多侧重个人＂，并非公司有问题。梁信军表示，董事会授权管理层可回购10%股票，必要时将考虑回购，不排除管理层增持股份。
* 其他：
--港铁 候任主席马时亨称，高铁工程已完成四分三，现时停工将功亏一篑，期望立法会可于明年3月底前批出追加拨款。
--旅游发展局总干事刘镇汉接受电台访问时表示，11月访港旅客较去年同期下跌超过一成，其中内地客减少逾一成半，相信主要是受10月底有内地旅客在港购物时遇袭死亡事件影响，估计全年访港旅客会下跌1%至2%。
--上海挪宝新能源集团董事长孙国平，日前以个人身份入主阳光油砂 ，并担任董事会执行主席。他表示，把挪宝拥有专利的地源热泵环保技术，应用于阳光油砂加拿大项目的开采过程，估计可让总采油成本下降10%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。