国际油市：原油期货继续下滑，受供应过剩预期拖累

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
0100 GMT，近月美国原油期货下跌0.14美元，至每桶35.48美元。上周五下跌3.1%，当周周线大跌11%。
布兰特原油期货跌0.05美元至37.88美元，上周五下挫4.5%，周线下滑12%。
石油输出国组织(OPEC)12月4日未就产量上限达成协议之后，美国原油期货和布兰特原油期货每天都在下跌。
自去年以来OPEC产量一直接近记录水平，试图将成本较高的生产商，比如美国页岩油企业挤出市场。
“全球油市供应过剩局面将至少持续到2016年底，”国际能源署(IEA)在月报中称，并补充称“全球增加库存的步伐明年料将放慢一半。” (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 徐文焰/戴素萍)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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