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货币新闻 | 2015年 12月 14日 星期一 09:30 BJT

国际油市：原油期货继续下滑，受供应过剩预期拖累

0100 GMT，近月美国原油期货下跌0.14美元，至每桶35.48美元。上周五下跌3.1%，当周周线大跌11%。

布兰特原油期货跌0.05美元至37.88美元，上周五下挫4.5%，周线下滑12%。

石油输出国组织(OPEC)12月4日未就产量上限达成协议之后，美国原油期货和布兰特原油期货每天都在下跌。

自去年以来OPEC产量一直接近记录水平，试图将成本较高的生产商，比如美国页岩油企业挤出市场。

“全球油市供应过剩局面将至少持续到2016年底，”国际能源署(IEA)在月报中称，并补充称“全球增加库存的步伐明年料将放慢一半。” (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 徐文焰/戴素萍)

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