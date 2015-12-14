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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--12月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值     前值
    
    12月15日(二)
    0030 澳洲新车销售                                11月         --       -3.6%
    0030 澳洲房价指数                              第三季       +2.0%      +4.7%
    0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元)
                                                   上半年         --     盈余1.8
               净债务预估                                         --       26.3%
               现金预算收支(亿新西兰元)                           --    赤字41.7
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 11月         --       +0.2%
                            (较上年同期)                          --       -6.6%
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             11月       -0.1%      +0.1%
                                (较上年同期)                    +0.1%      -0.1%
             核心CPI(较前月)                                     持平      +0.3%
                    (较上年同期)                                +1.2%      +1.1%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          -0.1%       持平
                              (较上年同期)                      +0.9%      +0.7%
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)              --        持平
                                            (较上年同期)          --       +0.8%
    0930 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月)       11月       -1.1%      +0.2%
                                      (较上年同期)             -12.4%     -12.1%
                              产出物价(较前月)                  -0.1%       持平
                                      (较上年同期)              -1.3%      -1.3%
                              核心产出(较前月)                   持平      -0.1%
                                      (较上年同期)              +0.1%      +0.3%
    1000 德国ZEW经济景气判断指数                     12月      正15.0     正10.4
                现况指数                                       正54.2     正54.4
    1000 欧元区就业人口(较前季)                    第三季         --       +0.3%
                       (较上年同期)                               --       +0.8%
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月  11月        持平      +0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +0.4%      +0.2%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.0%      +1.9%
             每周平均实质所得(较前月)                            持平      +0.2%
    1330 美国纽约联储制造业指数                      12月      负6.00    负10.74
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                    10月       -0.5%      -1.5%
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        12月          63         62
    1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                 11月         --       +0.2%
    2100 美国整体资本净流动(亿美元)                  10月         -- 净流出1,751
         外国购买美国公债(亿美元)                                 --   净买入174
    2145 新西兰季度经常帐(亿新西兰元)              第三季   赤字49.01   赤字12.2
               年度经常帐(亿新西兰元)         截至9月30日      赤字83     赤字83
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  11月修正值         --     顺差104
                       出口                                       --       -4.7%
                       进口                                       --      -17.6%
    2300 韩国失业率                                  11月         --        3.4%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    12月13日(日)
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数         第四季       正12       正11
             央行短观大型非制造业景气判断指数                    正25       正23
             央行短观小型制造业景气判断指数                        零        负1
             央行短观小型非制造业景气判断指数                     正5        正1
             央行短观大型企业资本支出预估                      +10.8%     +10.2%
             央行短观小型企业资本支出预估                       -0.2%      -1.2%

    12月14日(一)
    0430 日本工业生产(较前月)                   10月修正值      +1.4%        -- 
             产能利用指数(较前月)                     10月      +1.3%        -- 
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        11月终值      -0.4%      -0.4%
                                  (较上年同期)                  +0.1%      +0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 -0.4%      -0.5%
                                       (较上年同期)             +0.2%      +0.1%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                       10月      +0.6%      +0.3%
                       (较上年同期)                             +1.9%      +1.3%
    (完)

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