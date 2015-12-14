主要国家经济指标预测--12月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日(二) 0030 澳洲新车销售 11月 -- -3.6% 0030 澳洲房价指数 第三季 +2.0% +4.7% 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年 -- 盈余1.8 净债务预估 -- 26.3% 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字41.7 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- +0.2% (较上年同期) -- -6.6% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% -0.1% 核心CPI(较前月) 持平 +0.3% (较上年同期) +1.2% +1.1% 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.1% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.7% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 0930 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月) 11月 -1.1% +0.2% (较上年同期) -12.4% -12.1% 产出物价(较前月) -0.1% 持平 (较上年同期) -1.3% -1.3% 核心产出(较前月) 持平 -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.3% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 正15.0 正10.4 现况指数 正54.2 正54.4 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.8% 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月 11月 持平 +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.4% +0.2% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.0% +1.9% 每周平均实质所得(较前月) 持平 +0.2% 1330 美国纽约联储制造业指数 12月 负6.00 负10.74 1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -0.5% -1.5% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 63 62 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2% 2100 美国整体资本净流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,751 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入174 2145 新西兰季度经常帐(亿新西兰元) 第三季 赤字49.01 赤字12.2 年度经常帐(亿新西兰元) 截至9月30日 赤字83 赤字83 -- 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差104 出口 -- -4.7% 进口 -- -17.6% 2300 韩国失业率 11月 -- 3.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月13日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正12 正11 央行短观大型非制造业景气判断指数 正25 正23 央行短观小型制造业景气判断指数 零 负1 央行短观小型非制造业景气判断指数 正5 正1 央行短观大型企业资本支出预估 +10.8% +10.2% 央行短观小型企业资本支出预估 -0.2% -1.2% 12月14日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 10月修正值 +1.4% -- 产能利用指数(较前月) 10月 +1.3% -- 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.4% -0.4% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.4% -0.5% (较上年同期) +0.2% +0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.6% +0.3% (较上年同期) +1.9% +1.3% (完)