主要国家经济指标预测--12月15日****

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日(二) 0030 澳洲新车销售 11月 -- -3.6% 0030 澳洲房价指数 第三季 +2.0% +4.7% 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年 -- 盈余1.8 净债务预估 -- 26.3% 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字41.7 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- +0.2% (较上年同期) -- -6.6% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.1% +0.1% (较上年同期) +0.1% -0.1% 核心CPI(较前月) 持平 +0.3% (较上年同期) +1.2% +1.1% 零售物价指数(RPI)(较前月) -0.1% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.7% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 0930 英国未经季节调整的PPI投入物价(较前月) 11月 -1.1% +0.2% (较上年同期) -12.4% -12.1% 产出物价(较前月) -0.1% 持平 (较上年同期) -1.3% -1.3% 核心产出(较前月) 持平 -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.3% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 正15.0 正10.4 现况指数 正54.2 正54.4 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.8% 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月 11月 持平 +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.4% +0.2% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.0% +1.9% 每周平均实质所得(较前月) 持平 +0.2% 1330 美国纽约联储制造业指数 12月 负6.00 负10.74 1330 加拿大制造业销售(较前月) 10月 -0.5% -1.5% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 63 62 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 -- +0.2% 2100 美国整体资本净流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,751 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入174 2145 新西兰季度经常帐(亿新西兰元) 第三季 赤字49.01 赤字12.2 年度经常帐(亿新西兰元) 截至9月30日 赤字83 赤字83 -- 韩国贸易收支(亿美元) 11月修正值 -- 顺差104 出口 -- -4.7% 进口 -- -17.6% 2300 韩国失业率 11月 -- 3.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月13日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正12 正11 央行短观大型非制造业景气判断指数 正25 正23 央行短观小型制造业景气判断指数 零 负1 央行短观小型非制造业景气判断指数 正5 正1 央行短观大型企业资本支出预估 +10.8% +10.2% 央行短观小型企业资本支出预估 -0.2% -1.2% 12月14日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 10月修正值 +1.4% -- 产能利用指数(较前月) 10月 +1.3% -- 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.4% -0.4% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.4% -0.5% (较上年同期) +0.2% +0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.6% +0.3% (较上年同期) +1.9% +1.3% (完)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。