中国个股：广汇汽车拟以约115亿港元要约收购宝信汽车至多75%股权

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海12月14日 - 今年完成借壳上市的中国广汇汽车 周末公告，拟以约114.9亿港元代价，要约收购香港上市的宝信汽车 不超过75%股份。本次交易完成后，宝信汽车上市地位不变。
根据宝信汽车目前已发行总股份数量25.57亿股计算，本次要约收购股份数量最多为 19.18亿股。若首个截止日前接受要约的股份数量少于12.86亿股，除非顺延，否则该等要约将不再继续进行并实时失效。
若首个截止日当日或之前接受要约的股份不少于12.86亿股，则广汇汽车要约收购成为无条件。此外，广汇汽车将向宝信汽车购股权持有人发出适当要约，以注销不超过1,166.25万份未获行使的购股权。
本次要约收购的对价将以现金支付，其中每股宝信汽车股票要约价格为5.99港元，每份宝信汽车购股权的要约价格为0.266港元。
首个截止日至少为与要约收购相关的综合要约文件邮寄之日后的第21日，或要约人根据《收购守则》在此基础上延期后的一日。
宝信汽车实际控制人杨爱华先生及其控制的宝信投资、瑞华环球承诺，将同意接受有关由其拥有的全部宝信汽车股份的部分要约。截至报告书出具之日，宝信投资、瑞华环球分别持有宝信汽车12.42亿股和1.28亿股，占宝信汽车股份比例为48.58%和及 5.00%。
广汇汽车是中国最大的乘用车融资租赁服务商、国内领先的乘用车经销服务销售集团、及汽车经销商中最大的二手车交易代理商。
广汇汽车自9月中开始停牌，筹划增发事宜，上一交易日收报17.46元。宝信汽车周一早盘报5.49港元，涨1.34港元，或32.29%。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。