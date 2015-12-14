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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 10:50 BJT

中国经济：汽车保有量骤增，为汽油需求增长添变数

IEA表示，中国汽油需求在今年1-10月成长10.4%，此增幅“抵销中国其他工业用油的疲态绰绰有余。”

这项需求也帮助推动全球发动机燃料销售上升至五年高点。

但中国汽车工业协会(CAAM)数据显示，今年1-10月中国乘用车销量为1,650万辆。

CAAM称，如果类似的成长速率能够维持到今年收官，那么中国乘用车销量将可轻易超过2,000万辆。

“预测这类车辆使用水平是非常不科学的，但我们必须将此视为预估2016年中国需求时的一大变数，”IEA称，并表示，若有更多车辆闲置，那么消费量也可能低于预估。(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 张明钧)

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