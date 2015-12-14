台湾汇市：台币盘初实质汇价走贬，因人民币韩元下跌且台股疲弱

不过交易员指出，由于进口商担忧台币续贬，今日一早即抢补美元，出口商也见美元走高机不可失，抛汇意愿升温，使得多空两股力道在32.90附近拉锯。惟随着股市跌幅减缓，以及海外NDF溢价幅度在较上日明显扩大后也缓步缩窄，台币贬幅已见收敛。