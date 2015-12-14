台湾汇市：台币盘初实质汇价走贬，因人民币韩元下跌且台股疲弱

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透台北12月14日 - 台币兑美元 周一盘初走贬。汇银人士表示，投资人担忧美联储将升息，离岸人民币与韩元走贬，且台股早盘下跌、外资汇出，使得台币兑美元承压。
不过交易员指出，由于进口商担忧台币续贬，今日一早即抢补美元，出口商也见美元走高机不可失，抛汇意愿升温，使得多空两股力道在32.90附近拉锯。惟随着股市跌幅减缓，以及海外NDF溢价幅度在较上日明显扩大后也缓步缩窄，台币贬幅已见收敛。
〞(进、出口商对美元看法)两极，想卖怕卖不掉，想买怕买不到。〞一位大型公股银行交易主管说。
另一民营银行交易主管指出，外资今早汇出动作明显，搭配海外NDF溢价幅度跳增，使得台币一早即面临较大贬值压力，不过台股的跌幅已见收敛，可望对台币产生些许支撑。
本地时间10:17，离岸人民币兑美元 报6.5441，上日收在6.5340；韩元兑美元 报1,186.7，上日收在1,179.5；台股加权指数 则跌0.75%。
台币早盘实质交易区间落在32.885-32.909；上日在32.789-32.820。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.965/33.005，上日收在33.110。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.850-32.980
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--《全球汇市》主要货币安静迎接美联储会议，关注人民币 (完) (记者 董永年；; 审校 杨淑祯)
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消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
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