《香港报摘》--其他报纸重要消息12月14日

* 苹果日报：

--历来息率最高的零售国债，将于今日2时截止认购。银行界数据显示，今年认购反应胜去年。惟值得注意的是，认购期间离岸人币急贬值，幅度约为1.5%，投资者未赚债息，先蚀汇价。

* 东方日报：

--达利食品 公布，全球发售的稳定价格期已结束。稳定价格期内，操作人按每股4.4至5.25港元于市场上共购买2.54亿股股份。联席全球协调人于稳定价格期并无行使超额配股权，超额配股权已失效。

--国航 公布，董事会批准拟向中航集团公司及10名投资者非公开发行新A股。总发行不超过15.2亿股新A股，每股发行价不低于7.89元人民币，预计筹集120亿元人民币。

* 文汇报：

--保利协鑫 间接附属公司及协鑫新能源 间接全资附属金伏太阳能电力，以发包人身份与武汉日新科技以承包人身份按代价9.405亿元人民币订立有关湖北省麻城市中馆驿镇110兆瓦光伏电站项目的工程、采购及施工协议。（完）