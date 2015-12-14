《香港报摘》--其他报纸重要消息12月14日

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
* 苹果日报：
--历来息率最高的零售国债，将于今日2时截止认购。银行界数据显示，今年认购反应胜去年。惟值得注意的是，认购期间离岸人币急贬值，幅度约为1.5%，投资者未赚债息，先蚀汇价。
* 东方日报：
--达利食品 公布，全球发售的稳定价格期已结束。稳定价格期内，操作人按每股4.4至5.25港元于市场上共购买2.54亿股股份。联席全球协调人于稳定价格期并无行使超额配股权，超额配股权已失效。
--国航 公布，董事会批准拟向中航集团公司及10名投资者非公开发行新A股。总发行不超过15.2亿股新A股，每股发行价不低于7.89元人民币，预计筹集120亿元人民币。
* 文汇报：
--保利协鑫 间接附属公司及协鑫新能源 间接全资附属金伏太阳能电力，以发包人身份与武汉日新科技以承包人身份按代价9.405亿元人民币订立有关湖北省麻城市中馆驿镇110兆瓦光伏电站项目的工程、采购及施工协议。（完）
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。