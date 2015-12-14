永安期货：中国期指主力资金离场，观望情绪升温

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
以下内容节选自12月14日的《期货日报》：
经历前期的大幅反弹之后，上周市场缓慢下行，陷入阴跌走势。金融板块表现不佳是拖累指数走低的主要原因，代表银行、券商金融股的IH主力合约当周下跌1.44%，IF及IC跌幅稍小，当周分别回落0.89%和0.82%。基差方面，由于交割周再度临近，期指三个品种贴水大幅收敛。IH主力合约仅贴水2.45点，负基差几近翻正。IF及IC分别贴水15.1和63.3点。
主力持仓方面，上周市场观望情绪升温，主力离场迹象明显，期指三个品种前20名多空持仓均出现不同程度下滑。IF多空持仓分别减少3,476和3,759手，净空持仓转为净多持仓283手，时隔近两年首次翻多。同样翻多的还有IH期指，上周主力多空方双双减仓1,604和1,825手，净多持仓为69手。IC主力减仓力度较小，多空方持仓下降幅度均不到1,000手，净空持仓降至185手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。