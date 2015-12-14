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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 09:28 BJT

永安期货：中国期指主力资金离场，观望情绪升温

以下内容节选自12月14日的《期货日报》：

经历前期的大幅反弹之后，上周市场缓慢下行，陷入阴跌走势。金融板块表现不佳是拖累指数走低的主要原因，代表银行、券商金融股的IH主力合约当周下跌1.44%，IF及IC跌幅稍小，当周分别回落0.89%和0.82%。基差方面，由于交割周再度临近，期指三个品种贴水大幅收敛。IH主力合约仅贴水2.45点，负基差几近翻正。IF及IC分别贴水15.1和63.3点。

　　主力持仓方面，上周市场观望情绪升温，主力离场迹象明显，期指三个品种前20名多空持仓均出现不同程度下滑。IF多空持仓分别减少3,476和3,759手，净空持仓转为净多持仓283手，时隔近两年首次翻多。同样翻多的还有IH期指，上周主力多空方双双减仓1,604和1,825手，净多持仓为69手。IC主力减仓力度较小，多空方持仓下降幅度均不到1,000手，净空持仓降至185手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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