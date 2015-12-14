永安期货：中国期指主力资金离场，观望情绪升温

经历前期的大幅反弹之后，上周市场缓慢下行，陷入阴跌走势。金融板块表现不佳是拖累指数走低的主要原因，代表银行、券商金融股的IH主力合约当周下跌1.44%，IF及IC跌幅稍小，当周分别回落0.89%和0.82%。基差方面，由于交割周再度临近，期指三个品种贴水大幅收敛。IH主力合约仅贴水2.45点，负基差几近翻正。IF及IC分别贴水15.1和63.3点。