港报社评：气候峰会有成，惟达标路仍远--经济日报12月14日

经过马拉松式谈判，巴黎气候峰会终达成协议，为防止全球温度上升失控，踏出重要且具历史性一步。惟协议最少有三方面不足，外界冀严峻的气候现实，能令各国再多走几步。

吃一堑长一智，何况经历了1997年的《京都协议书》没有中美等加入而成效有限、2009年的哥本哈根峰会不欢而散，巴黎峰会汲取教训，在十多日磋商及加时一日谈判后，各国终折衷出让关注温室气候的人能稍舒一口气的协议。

惟除汲取教训外，更重要的是各国近年都切实惨尝到，温室效应下极端天气带来的经济以至人命损失。最明显的是哥本哈根峰会时，发展中国家认为温室效应是发达国遏制发展中国家发展的藉口与工具，而在针已刺在肉下，不少发展中国家态度现已远为积极，在巴黎峰会前已先提出该国的自愿减排目标。

的确，温室效应恶果已渐显现，若各国还消极放任，让全球气温在2100年较工业革命前上升2度，科学家估计，那不但极端气候远较今天更严峻、全球粮食失收大减产，甚至可能现代人没有免疫力的古代细菌将重现等，科幻小说中的悲剧情况便可能出现，届时各国所受冲击不一，但恐没一国能幸免。

正因再蹉跎的代价可能十分巨大，各国都一定程度感到迫切性，近二百个国家终收窄分歧，达成具历史意义的重要一步。惟各国利益始终不一，令协议最少有三方面堪忧。

其一，大会虽指协议有法律约束力，但此实是美化了，由于有《京都协议书》具法律约束力令美国并无参与的教训，今次峰会协议其实一分为二，即原则性的＂核心协议＂和具体性的＂大会协议＂，如重要的各国减排目标承诺，其实并没法律约束力，落实与否由各国自决。

其二，今次协议的目标是将气温上升限制在2度以下，且致力争取限制升幅在1.5度，但按科学家估算，即使各国落实已提交的减排承诺，2100年温度上升仍达2.7至3.7度。要真正达标，实须各国尤其排污大国如中印等额外自愿提高减排力度。

其三，与会各国虽达成，已发展国家在2020年前开始每年向发展中国家提供1,000亿美元减排援助金，但并无具体如何分担，而过去相似的援助金每年都不到位，未来会否继续＂走数＂，实令人担忧。

因此，各国今次虽踏出重大一步，但亦只是第一步，还须各国认清气候威胁，承担责任，加大减排努力，才能避免气候悲剧。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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