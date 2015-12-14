宝城期货：沪胶多、空均减仓避风险

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
以下内容节选自12月14日的《期货日报》：
本周将迎来美联储年内最后一次议息会议，全球金融市场对此次会议给予高度关注，并预计加息是大概率事件。随着美元加息日的临近，沪胶市场也绷紧了神经，主力1605合约多、空双方都显得格外谨慎。在上周五的盘面上，空头减仓规避风险意愿大幅增强，回补迹象明显，期价呈现筑底反弹走势，暂时回升至万元整数关口上方。
短期处在负面因素真空期，空头继续打压期价缺乏有利环境，不过基于基本面依然偏弱的条件，在头寸结构上，1605合约前20席位仍旧维持净空头寸格局，这也预示着未来沪胶反弹空间有限，空方暂时退却只是等待下一次的进场机会。
考虑到本周宏观面会迎来重大事件，最终结果将影响多空情绪，因此在消息落地前，多、空减仓动作可能会延续，预计沪胶1605合约将在10000—10500元/吨的区间内窄幅整理。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
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