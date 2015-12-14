宝城期货：沪胶多、空均减仓避风险

以下内容节选自12月14日的《期货日报》：

本周将迎来美联储年内最后一次议息会议，全球金融市场对此次会议给予高度关注，并预计加息是大概率事件。随着美元加息日的临近，沪胶市场也绷紧了神经，主力1605合约多、空双方都显得格外谨慎。在上周五的盘面上，空头减仓规避风险意愿大幅增强，回补迹象明显，期价呈现筑底反弹走势，暂时回升至万元整数关口上方。

短期处在负面因素真空期，空头继续打压期价缺乏有利环境，不过基于基本面依然偏弱的条件，在头寸结构上，1605合约前20席位仍旧维持净空头寸格局，这也预示着未来沪胶反弹空间有限，空方暂时退却只是等待下一次的进场机会。

考虑到本周宏观面会迎来重大事件，最终结果将影响多空情绪，因此在消息落地前，多、空减仓动作可能会延续，预计沪胶1605合约将在10000—10500元/吨的区间内窄幅整理。(完)

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