金瑞期货：菜粕、棉花下行压力依旧，郑商所易盛农期指数将震荡偏弱运行

以下内容节选自12月14日的《期货日报》：

上周菜粕主要跟随豆粕走势。豆类供给仍处于过剩状态，美豆市场难言乐观，进而拖累两粕。菜粕市场上，沿海地区库存环比有所增加，但终端需求不佳，现货交投清淡。此外，量多价低的DDGS也挤占了部分菜粕份额。基本面并无明显改善，菜粕走势难言乐观，后期价格运行重心将逐步下移。

棉花价格整体上维持下跌态势。目前市场皮棉供应充足，但需求疲软，买家多以随买随用为主。籽棉收割接近尾声，下游皮棉交投清淡、价格低迷，籽棉价格也难有起色。业内人士对棉花后市的看法较为悲观。

菜粕、棉花价格下行压力依然存在，白糖价格运行重心下行，菜油市场多空交织，震荡为主，在上述因素的作用下，易盛农期指数将震荡偏弱运行。(完)

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