金瑞期货：菜粕、棉花下行压力依旧，郑商所易盛农期指数将震荡偏弱运行

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
以下内容节选自12月14日的《期货日报》：
上周菜粕主要跟随豆粕走势。豆类供给仍处于过剩状态，美豆市场难言乐观，进而拖累两粕。菜粕市场上，沿海地区库存环比有所增加，但终端需求不佳，现货交投清淡。此外，量多价低的DDGS也挤占了部分菜粕份额。基本面并无明显改善，菜粕走势难言乐观，后期价格运行重心将逐步下移。
棉花价格整体上维持下跌态势。目前市场皮棉供应充足，但需求疲软，买家多以随买随用为主。籽棉收割接近尾声，下游皮棉交投清淡、价格低迷，籽棉价格也难有起色。业内人士对棉花后市的看法较为悲观。
菜粕、棉花价格下行压力依然存在，白糖价格运行重心下行，菜油市场多空交织，震荡为主，在上述因素的作用下，易盛农期指数将震荡偏弱运行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。