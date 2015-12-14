台湾债市：10年券殖利率早盘微跌，美债因油价重挫而殖利率走低

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透台北12月14日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周一微幅下跌，交易商指出，油价重挫令美债殖利率走跌，指标十年券在谨慎交投中殖利率小幅走低。
交易商指出，时至年底，不少交易商持盈保泰，在债市的动作不大。而部分要消化资金的大型银行则是高挂买盘，等待成交，也不急着进场持券。本周在美国联邦储备理事会的会议(周二-周三)和台湾央行周四的理监事会之前，市场倾向等待。
〞央行可能降息的理由都在消弥当中，〞一位小型票券商交易员表示。台湾央行虽然第三季降息半码，但第四季各方认为央行持平利率的可能性最大。
他们认为，近期通膨率走高，令实质利率走低，央行再次降息的机会小了一些。但就算不降息，央行也不会紧缩，预估资金仍将持续宽裕。
台湾11月通膨率年增0.53%，已是连续第三个月上涨，并创下今年最高。
本地时间10:20时，五年券104/13期 持平在0.7400%，成交4亿台币；10年券104/12殖利率跌0.4基点至1.1800%，成交量为33亿台币；至于台股加权指数 则跌0.70%。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.73-0.75%；104/12期则在1.17-1.19%。
目前美国市场投资者已基本消化美联储下周升息的预期，市场争论的焦点在很大程度上已转向美联储明年升息的速度。
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--美国债市：公债收益率大跌，因油价重挫至七年低位 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。