台湾债市：10年券殖利率早盘微跌，美债因油价重挫而殖利率走低

路透台北12月14日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周一微幅下跌，交易商指出，油价重挫令美债殖利率走跌，指标十年券在谨慎交投中殖利率小幅走低。

交易商指出，时至年底，不少交易商持盈保泰，在债市的动作不大。而部分要消化资金的大型银行则是高挂买盘，等待成交，也不急着进场持券。本周在美国联邦储备理事会的会议(周二-周三)和台湾央行周四的理监事会之前，市场倾向等待。

〞央行可能降息的理由都在消弥当中，〞一位小型票券商交易员表示。台湾央行虽然第三季降息半码，但第四季各方认为央行持平利率的可能性最大。

他们认为，近期通膨率走高，令实质利率走低，央行再次降息的机会小了一些。但就算不降息，央行也不会紧缩，预估资金仍将持续宽裕。

台湾11月通膨率年增0.53%，已是连续第三个月上涨，并创下今年最高。

本地时间10:20时，五年券104/13期 持平在0.7400%，成交4亿台币；10年券104/12殖利率跌0.4基点至1.1800%，成交量为33亿台币；至于台股加权指数 则跌0.70%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.73-0.75%；104/12期则在1.17-1.19%。

目前美国市场投资者已基本消化美联储下周升息的预期，市场争论的焦点在很大程度上已转向美联储明年升息的速度。

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