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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 09:32 BJT

迈科期货：大连铁矿石期货逢高沽空

以下内容节选自12月14日的《期货日报》：

国内钢材市场方面，自2015年3月底以来，钢材市场供需矛盾传导呈现出一定的差异性。今年以来，经济回落风险加剧，固定资产投资、基建项目投资及机械加工行业用钢需求回落。钢价需求端萎靡，产能过剩明显，钢厂被迫减产。产量收缩抑制铁矿石需求，铁矿石港口库存稳步攀升，供应压力加大。预计未来矿价将向四大矿成本靠拢，或在28—32美元/干吨区间运行。

　　综上，交易策略方面，建议趋势性单边沽空连矿1605合约，交易时间是12月初到明年1月中旬，入场位置290-300，止盈位置270以下，止损310。根据风险评估，本操作策略采取保守交易方式，入场资金占总资金二三成。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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