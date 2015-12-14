迈科期货：大连铁矿石期货逢高沽空

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
以下内容节选自12月14日的《期货日报》：
国内钢材市场方面，自2015年3月底以来，钢材市场供需矛盾传导呈现出一定的差异性。今年以来，经济回落风险加剧，固定资产投资、基建项目投资及机械加工行业用钢需求回落。钢价需求端萎靡，产能过剩明显，钢厂被迫减产。产量收缩抑制铁矿石需求，铁矿石港口库存稳步攀升，供应压力加大。预计未来矿价将向四大矿成本靠拢，或在28—32美元/干吨区间运行。
综上，交易策略方面，建议趋势性单边沽空连矿1605合约，交易时间是12月初到明年1月中旬，入场位置290-300，止盈位置270以下，止损310。根据风险评估，本操作策略采取保守交易方式，入场资金占总资金二三成。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。