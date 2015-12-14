迈科期货：大连铁矿石期货逢高沽空

国内钢材市场方面，自2015年3月底以来，钢材市场供需矛盾传导呈现出一定的差异性。今年以来，经济回落风险加剧，固定资产投资、基建项目投资及机械加工行业用钢需求回落。钢价需求端萎靡，产能过剩明显，钢厂被迫减产。产量收缩抑制铁矿石需求，铁矿石港口库存稳步攀升，供应压力加大。预计未来矿价将向四大矿成本靠拢，或在28—32美元/干吨区间运行。