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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 09:50 BJT

金属期市：伦铜下滑，但仍处于两周高点附近

路透墨尔本12月14日 - 伦敦期铜周一下跌，因美元在本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)关键的利率决定前持坚，但铜价仍处于两周高点附近，因中国经济数据好于预期，缓解了对需求的担忧。

0113GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.5%至每吨4,681.50美元；周五上涨2.5%，盘中触及11月末以来高点4,736.50美元。

上周铜价攀升，因美元下跌，且投资者在本周美联储议息会议前回补空头。

上海期交所期铜 上涨约2%，追随上周五伦铜走势。

中国11月工业、投资及消费均胜预期，经济边际改善但积弱难改。

备受关注的日本央行短观调查报告周一显示，该国大型制造业者的信心在第四季保持稳定，但未来料将下滑。

假日购物季伊始，美国消费者显露一些实力。这显示美国经济具备充足的动能，可以支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周进行近10年来的首次升息。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，12月8日止的一周，对冲基金和货币基金经理人削减COMEX黄金和铜净空仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/李婷仪 审校 龚芳/杜明霞)

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