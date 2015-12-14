金属期市：伦铜下滑，但仍处于两周高点附近

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透墨尔本12月14日 - 伦敦期铜周一下跌，因美元在本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)关键的利率决定前持坚，但铜价仍处于两周高点附近，因中国经济数据好于预期，缓解了对需求的担忧。
0113GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.5%至每吨4,681.50美元；周五上涨2.5%，盘中触及11月末以来高点4,736.50美元。
上周铜价攀升，因美元下跌，且投资者在本周美联储议息会议前回补空头。
上海期交所期铜 上涨约2%，追随上周五伦铜走势。
中国11月工业、投资及消费均胜预期，经济边际改善但积弱难改。
备受关注的日本央行短观调查报告周一显示，该国大型制造业者的信心在第四季保持稳定，但未来料将下滑。
假日购物季伊始，美国消费者显露一些实力。这显示美国经济具备充足的动能，可以支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周进行近10年来的首次升息。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，12月8日止的一周，对冲基金和货币基金经理人削减COMEX黄金和铜净空仓。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/李婷仪 审校 龚芳/杜明霞)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。