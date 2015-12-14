上海中期：焦炭供需矛盾难解

从近六年以来焦炭产量的季节性统计数据来看，每年年初的两个月，焦炭产量受传统假期的影响并不大，产量环比平均降幅仅为2.78%，主要是由于北方很多地区都是冬季煤气供暖所致。产量自3月份恢复增长，通常高于1月份增长。因此，在目前行业并没有发生实质性变化的背景下，焦炭供需矛盾将在1月份得到进一步的激化。