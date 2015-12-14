上海中期：焦炭供需矛盾难解

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
以下内容节选自12月14日的《期货日报》：
从近六年以来焦炭产量的季节性统计数据来看，每年年初的两个月，焦炭产量受传统假期的影响并不大，产量环比平均降幅仅为2.78%，主要是由于北方很多地区都是冬季煤气供暖所致。产量自3月份恢复增长，通常高于1月份增长。因此，在目前行业并没有发生实质性变化的背景下，焦炭供需矛盾将在1月份得到进一步的激化。
对于焦炭，依然维持逢高做空策略为主。春节前焦炭整体价格波动将以低位振荡为主。结合盘面走势，焦炭指数合约下方第一目标位将在600元/吨，但是主力1605合约受需求打压，明年上半年或跌破600元/吨，第二目标位在550元/吨。(完)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。