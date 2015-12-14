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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 09:40 BJT

上海中期：焦炭供需矛盾难解

以下内容节选自12月14日的《期货日报》：

从近六年以来焦炭产量的季节性统计数据来看，每年年初的两个月，焦炭产量受传统假期的影响并不大，产量环比平均降幅仅为2.78%，主要是由于北方很多地区都是冬季煤气供暖所致。产量自3月份恢复增长，通常高于1月份增长。因此，在目前行业并没有发生实质性变化的背景下，焦炭供需矛盾将在1月份得到进一步的激化。

　　对于焦炭，依然维持逢高做空策略为主。春节前焦炭整体价格波动将以低位振荡为主。结合盘面走势，焦炭指数合约下方第一目标位将在600元/吨，但是主力1605合约受需求打压，明年上半年或跌破600元/吨，第二目标位在550元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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