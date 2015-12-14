港报社评：处理网络自由宜宽不宜紧--信报12月14日

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
美国《时代》杂志刚刚选出今年的风云人物是德国总理默克尔，如果大家不善忘的话，应该记得同一份杂志的2006年评选结果，主宰浮沉的风云人物是＂你＂。谁是＂你＂？意思其实是所有人，所有参与互联网活动的人，亦即亿亿万万并且不断扩大版图的网民。《时代》把＂你＂选为风云人物，原因是多不胜数的人在维基百科、YouTube、MySpace、Facebook和其他网站贡献了大量＂个人用户衍生内容＂（User-Generated Content），影响力无远弗届。
备受争议的《2014年版权（修订）条例草案》被冠以＂网络二十三条＂之名，在民意上一直处于捱打状态，其实不难理解，事关条例牵涉到网民切身利益，身为风云人物的＂你＂，自然不甘心原有畅所欲言的自由受到规限，继而发起强大的舆论攻势，企图迫使执法者从宽处理，以免网民误堕法网。部分网民将忧虑推向极端，担心新郎新娘在婚宴播歌，或者翻唱歌曲放上网，也会＂被捕入狱度蜜月＂。
政府官员大概会说，网民的忧虑是杞人忧天，入狱论言重了，然而实实在在的问题乃在于，面对版权条例的掣肘，网民的确有动辄得咎的危险。最佳例子莫过于特首梁振英亲身示范的＂反面教材＂，显示相关条例可能随时随地为一介网民带来不必要的麻烦。
特首梁振英伙同Beyond乐队成员黄家强与一众高官在经民联的党庆场合高唱《喜欢你》，撇开黄家强因此受到千夫所指不谈，梁振英把合唱片段上载Facebook，旋即受到质疑，此举有没有侵犯版权？特首办事后承认做法＂不理想＂，声称已向作曲家及作词家协会与唱片公司申请许可，但有业界人士指出并不足够，必须申请六种许可。不管申请许可的数量是一种还是六种，对于＂原谅我这一生不羁放纵爱自由＂的网民来说都是太麻烦。
版权条例草案原定上星期三在立法会恢复二读，但还未轮到审议该条例，大会已因出席人数不足而流会，须延至本周三再行讨论。这次流会可谓因祸得福，因为据报道，仍然有很多议员对于条例细节一知半解，撑的是盲撑，反的是盲反，延后有利于争取时间＂做功课＂。如果连代表市民争取合理权益的议员亦糊里糊涂，怎样能够释除＂你＂的疑惑？既然梁振英也受到合唱《喜欢你》放上网的版权困扰，我们建议，政府以此实际＂范例＂好好向民间说明清楚现行条例与修订之后的种种分别，让大众明白究竟是否＂恶法扰民＂。
商务及经济发展局局长苏锦梁表示，条例草案不会收窄表达自由，不会影响现时版权豁免，亦不会针对互联网和社交平台的日常行为；相反，条例草案进一步保障使用者的表达和言论自由。知识产权署署长梁家丽又说，＂网络二十三条＂的叫法太负面，应该称为＂三保条例＂，第一保障知识产权，第二保障用者可以合理范围使用版权作品，第三保障言论自由。假如苏锦梁和梁家丽斩钉截铁保证，修例之后梁振英完全毋须申请许可，不必杞人忧天担心入狱，原因并不是特首拥有超然地位，而是由于网民拥有安枕无忧的豁免权，相信有助于加强说服力。要是政府连这样的保证也无法承诺，不要怪责网民吹毛求疵。
如果版权持有人主要针对的是商业行为，防范串流等等大规模侵权行为，那么处理个别用户的网络自由确是宜宽不宜紧。泛民议员提出三项修订，即版权凌驾合约、公平使用（Fair Use）及＂个人用户衍生内容＂（UGC）纳入草案，只要二次创作和翻唱歌曲之类的行为属于非牟利性质，没有伤害原作版权利益，均可免除繁琐手续，不会误堕法网。对于这样的修订，我们认为政府以及建制派议员不妨抱持开放态度，不该＂屈机＂将之＂秒杀＂。总而言之，切莫堕进盲撑盲反的误区 。（完）
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消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
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