台湾货币市场：隔拆利率微扬，因部分大型商银调整基数暂停拆出

* 隔拆利率微升，部分大型商银暂停拆出 * 发票量减，短票利率大致持平 * 投信抽资金致资金略紧，RP利率持稳 记者 罗两莎 路透台北12月14日 - 台湾银行间拆款利率周一微幅走升；资金调度人员指出，今天因 有部分大型商银为了调整基数，操作趋保守或暂停拆出，致市场资金略为减少，隔夜拆款利 率微幅调升0.5至1个基点。 但他们说，上周暂停拆出的某家大型金融机构，今天恢复少量拆出，惟因各大银行操作 更趋保守，拆借利率已微幅走升。 〞今天恢复拆出，但钱比较紧一点，利率也比市场高一点点。〞一位大型金融机构资调 人员说。 多家银行资调人员称，随着年关进入倒数，且上个提存期底一度出现市场资金罕见短缺 情况，料越接近年关，资金越难拆借；今天部分金融机构开始安排跨月资金。 一大型金融机构资调人员即称，现在开始做跨月拆借，惟可供跨月拆款资金有限，利率 已往上走。 本地时间14:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.888 32.965 台湾加权指数 8,040.16 8,115.89 隔夜银行间拆款加权平均 0.310% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.380% **短票利率大致持平** 短票市场方面，交易员指出，今天周一发行量较小，但各票券公司资金缺口不大，利率 大致维持在原水准。 而上周把短票利率自0.38%大幅拉升到0.45%的大型金融机构，今天又把利率往下调，并 降至0.40%。 〞今天有多余的钱买票，30天期自保利率在0.40%是我们可以接受的，但还没买到。〞 一大型金融机构资调人员说。 票券公司交易员称，今天资金缺口不大，但某家大型寿险公司砸下逾50亿台币资金进行 附买回交易(RP)，利率主要成交在0.33%附近，略低于上周的0.34%。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票与上日大致相同，月内在0.36%，跨月主 要在0.37%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.37 0%，上日则在0.372%；上日区间为0.360-0.405%，前日区间则在0.36-0.40%；上日成交量93 .58亿台币，前日49.89亿台币。 今日央行定存单到期金额507亿，发行金额稍晚央行公布。 本周到期央行定存单共1兆31.3亿台币，分别为：周二5,468.50亿、周三1,587.30亿、 周四1,893.50亿，及周五575亿。 拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为149亿台币，累积至周日超额准备 为1,611亿台币、加计前期1%的超额准备达2,451亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回市场方面，证券商的交易员指出，今天因投信公司抽走不少资金，加上有IN TEL公司债交割，致市场资金出现略为短缺的现象，利率则不变。 〞今天感觉有点缺，资金比较紧一点，利率没变。〞一位大型券商交易员说。 今天紧缩因素为：Intel Corporation发行30年期公司债，金额9.15亿美元。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，与上日水准一致；10天 期以上公司债RP主要成交在0.48-0.49%，与上日相同。债券附买回成交利率高低，与票券商 及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 在票券公司方面，交易员说，今天投信和寿险公司同步自RP市场抽走不少资金，致资金 缺口扩大，但利率大致持稳。 〞今天市场普遍缺钱，上礼拜说今天要走钱的，今天都走了；上礼拜没说要走的，今天 也走了。〞一位大型票券公司交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区 间落在0.30-0.32%，同于上日水准；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%，同上亦在 0.34-0.37%。(完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)