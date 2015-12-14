基金产业：高收益债和新兴市场基金最近一周净流出--美银美林

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透伦敦12月11日 - 美银美林周五称，美国和欧元区货币政策之间的“大分化(Great Divide)”，主导了上周金融市场的资金流动状况，投资者纷纷退出高收益债券以及新兴市场，将囤积现金及加码欧洲股票。
外界普遍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周加息，这将是2006年6月以来首次加息，而欧洲央行上周则进一步放松货币政策，尽管政策力度不如众多人士的预期。
美银美林称，截至12月9日当周，高收益的垃圾债基金净流出38亿美元，为15周来最大；而美国高收益债券的实际收益率升至17%，为至少五年最高水平。
美国可能加息的前景，以及石油和大宗商品价格进一步下跌，促使新兴市场资产抛售加剧。
当周投资者从新兴市场债券基金中撤出了10亿美元资金，为20周中第19周出现资金外流，从新兴市场股票基金撤出17亿美元，为连续第六周资金外流。美银美林称，今年从新兴市场股票基金中净流出资金699亿美元。
投资者还从美国股票基金中撤出92亿美元，为13周来最大撤出规模。
美银美林称，另一方面则是资金流向欧洲股票以及现金。美银美林的数据还涵盖了数据提供商EPFR的数据。
货币市场基金吸引134亿美元资金流入，连续第10周出现资金流入，为2008年3月以来持续流入时间最长的一次。
美银美林称，欧洲股票基金净流入35亿美元，为14周来最大，也是过去30周中第28周出现资金净流入。
发达市场股票基金今年迄今净流入990亿美元，但欧洲和美国基金之间的反差极度明显：欧洲基金流入1,187亿美元，美国基金流出1,333亿美元。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5