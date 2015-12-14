港报社评：全球应对气候变化迈出关键一步--文汇报12月14日

举世瞩目的巴黎气候变化大会，经过长达两周的马拉松式协商，终于通过了《巴黎协定》，为2020年后全球应对气候变化行动作出安排。这是全球共同努力应对气候变化、拯救地球迈出的关键一步，也是世界各国不分贫富、合作共赢的成功示范。《巴黎协定》取得成功，中国功不可没，更反映中美作为全球两个最大的经济体加强合作至关重要。香港应继续积极推动减碳环保，把握落实《巴黎协定》带来的商机。

《巴黎协定》获得全球近200个缔约方一致同意，加强合作应对气候变化的威胁，将全球平均温度升幅与前工业化时期相比控制在2℃以内，并继续努力、争取把温度升幅控制在1.5℃之内。协定要求，在2020年之前，发达国家每年至少要提供1,000亿美元，协助发展中国家达成减排目标。协定成功达成难能可贵，传递出全球致力实现绿色低碳、可持续发展的强有力信号。

协定的达成，为国际社会务实合作、包容互鉴提供了有益借鉴。同处地球村的各个成员，摒弃＂零和博弈＂的狭隘思维，各个国家，尤其是发达国家多一点共享和担当，将有利于世界合作共赢。建立互信共荣、广泛合作的思路，同样适用于解决其他全球性问题，世界未来将因此更加美好。

中国积极推动巴黎谈判取得成功。国家主席习近平就此多次与有关国家领导人发表联合声明，并出席巴黎气候变化大会开幕式。习近平在大会开幕式上发表讲话时强调，中国一直是全球应对气候变化事业的积极参与者，有诚意、有决心为巴黎大会成功作出自己的贡献。早在巴黎气候变化大会前，中国就和美国、法国、印度、巴西等相关大国广泛沟通，为推动国际社会在资金、力度等焦点问题上取得共识注入宝贵动力。

根据《联合国气候变化框架公约》规定的「共同但有区别的责任」等基本原则，中国作为发展中国家，不具有强制减排义务。即便如此，中国近年来自主自愿采取减排措施，加大实施力度，并作出了艰苦卓绝的努力。协定通过后，中方承诺，将积极推动协定的实施，主动承担与自身国情、发展阶段和实际能力相符的国际义务。

中美是全球两个最大的经济体，也是最大的碳排放国，此次气候大会能够实现预期目标，中美合力推动、求同存异是关键原因之一，这更加说明，中美共同利益远大于分歧，除了气候问题外，在全球经济、反恐等众多议题上，两国都应该牢牢把握构建新型大国关系正确方向，坚持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢原则，推进两国务实交流合作，这符合两国乃至全世界的共同利益。

气候问题是全球问题，香港不可能置身事外。特区政府应根据《巴黎协定》的要求，继续检视及优化本地的减碳政策及行动，因应最新发展制订减排目标，引导市民提高减碳意识，身体力行参与减碳行动。香港更应充分发挥国际金融中心和贸易中心的优势，加强与内地的排放权交易合作，开拓海外市场，将香港打造成为碳排放国际交易平台。（完）

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