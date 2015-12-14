中港个股：中远和中海重组细节披露，中国远洋等合并同类项扩大规模

路透上海12月14日 - 筹划半年的中国两大航运企业--中远集团和中海集团重组事宜上周末揭晓，两集团旗下多家上市公司披露其重组方案，涉及集装箱、码头、油运等多项主业，总体原则是合并同类项，将两集团旗下类似业务重组进一家公司，以扩大运营规模及全球排名。

中国远洋 上周六公告称，将其持有的中散集团100%股权以67.7亿元人民币出售予中远集团，中国远洋以11.1亿元向中海集运购买33家集装箱运输股权；中国远洋旗下中远太平洋 将其持有的佛罗伦100%股权以12.24亿美元出售给中海集运 ；中远太平洋向中海香港和中海集运分别购买其持有的中海港口51%和49%股权，交易合计对价为76.3亿元。

中海集运会将大部分集装箱船舶和集装箱租赁给中国远洋旗下中远集运，同时收购中海投资、中海租赁、东方国际、海宁保险、Long Honour、佛罗伦等公司的全部股权，以及中海财务和渤海银行部分股权，购买资产对价合计为272.5亿元。

中海发展 将旗下中海散运出售给中远集团，同时向中远集团购买大连远洋100%股权，后者主业为液体散货运输，经营营油轮运输、LNG运输、LPG运输等。

本次交易将使中国远洋成为以集装箱航运服务链为核心的全球第四大集装箱班轮公司和以吞吐量计全球第二大码头运营商。中海集运业务重心由集装箱班轮营运商转变为以船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务，公司的集装箱租赁业务规模为世界第三大，非航融资租赁将致力发展港口码头、能源、医疗、教育等多个领域的融资租赁业务。