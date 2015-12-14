中港个股：中远和中海重组细节披露，中国远洋等合并同类项扩大规模

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海12月14日 - 筹划半年的中国两大航运企业--中远集团和中海集团重组事宜上周末揭晓，两集团旗下多家上市公司披露其重组方案，涉及集装箱、码头、油运等多项主业，总体原则是合并同类项，将两集团旗下类似业务重组进一家公司，以扩大运营规模及全球排名。
中国远洋 上周六公告称，将其持有的中散集团100%股权以67.7亿元人民币出售予中远集团，中国远洋以11.1亿元向中海集运购买33家集装箱运输股权；中国远洋旗下中远太平洋 将其持有的佛罗伦100%股权以12.24亿美元出售给中海集运 ；中远太平洋向中海香港和中海集运分别购买其持有的中海港口51%和49%股权，交易合计对价为76.3亿元。
中海集运会将大部分集装箱船舶和集装箱租赁给中国远洋旗下中远集运，同时收购中海投资、中海租赁、东方国际、海宁保险、Long Honour、佛罗伦等公司的全部股权，以及中海财务和渤海银行部分股权，购买资产对价合计为272.5亿元。
中海发展 将旗下中海散运出售给中远集团，同时向中远集团购买大连远洋100%股权，后者主业为液体散货运输，经营营油轮运输、LNG运输、LPG运输等。
本次交易将使中国远洋成为以集装箱航运服务链为核心的全球第四大集装箱班轮公司和以吞吐量计全球第二大码头运营商。中海集运业务重心由集装箱班轮营运商转变为以船舶租赁、集装箱租赁和非航融资租赁等多元化租赁业务为主的综合金融服务，公司的集装箱租赁业务规模为世界第三大，非航融资租赁将致力发展港口码头、能源、医疗、教育等多个领域的融资租赁业务。
交易完成后，中海发展将成为专业从事油气运输的上市平台，中远太平洋专注于全球码头业务发展。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。