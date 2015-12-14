台湾股市：早盘下跌，紫光入股推高矽品科技和南茂科技

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透台北12月14日 - 台湾股市周一随同周边股市下跌，但矽品科技 <2325.TW和南茂科技 飙升，这两家晶片测试和封装企业周五表示，中国紫光集团拟溢价入股这两家公司。
0123 GMT，台股加权股价指数 跌1.1%至8,028.47点，上周五收跌1.22%。
电子类指数 跌1.1%，金融保险类指数 跌1.1%。
东森国际 涨逾7%至11月26日以来最高水平，该公司周五称将以39亿台币向美国电影制作人Dan Mintz出售东森电视21.32%的股份。(完)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。