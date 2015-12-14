台湾股市：早盘下跌，紫光入股推高矽品科技和南茂科技

路透台北12月14日 - 台湾股市周一随同周边股市下跌，但矽品科技 <2325.TW和南茂科技 飙升，这两家晶片测试和封装企业周五表示，中国紫光集团拟溢价入股这两家公司。

0123 GMT，台股加权股价指数 跌1.1%至8,028.47点，上周五收跌1.22%。

电子类指数 跌1.1%，金融保险类指数 跌1.1%。

东森国际 涨逾7%至11月26日以来最高水平，该公司周五称将以39亿台币向美国电影制作人Dan Mintz出售东森电视21.32%的股份。(完)