港报社评：遏＂催谷＂文化，先暂停TSA--星岛日报12月14日

圣诞新年本是开开心心放假的日子，但部分学校为准备小三TSA（全港性系统评估），仍安排学生回校补课练习，教育局为凸显反操练的态度，上周五发通告加以禁止，昨天更表示会对违反者发警告信，以示非＂无牙老虎＂。此举做了比没做好，但难以遏止学校与家长对学童的＂催谷＂，要扭转这文化，各方须彻底反思教学的目的、方式与制度，而暂停明年的小三TSA，是大变革的第一步。 自从TSA存废引发社会极大争论后，教育局多番强调，这评估不影响学校的评级、排名以至＂生死＂，故毋须着意操练学生考好成绩。话虽如此，当局一日未重新确定TSA的目的、功能与运作，教育界都只会＂听住先＂，继续以固有态度对待这评估。 缺乏信任的结果，是部分学校＂上有政策，下有对策＂，为免收到警告信，多会取消圣诞假期补课，但不等于停止操练，只是在平日上课时＂加钟＂练习，或压缩其他科目学习时间以备战，学生的压力不会减少。此外，一些学校虽然跟从劝喻取消订购TSA试题，但出版商料会将之改头换脸为基础练习，学校一样照用。 为了避免阳奉阴违和换汤不换药，最佳做法，是将明年举行的小三TSA延后一年，让各方有足够时间深入讨论，定出新的评估运作方式，甚至将TSA取消，改为另一套不对学生构成压力的能力测试。 事实上，负责检讨TSA的委员会部分成员，都提出上述建议。津贴小学议会主席张勇邦就指出，暂停TSA可争取时间检讨如何改革现行做法，例如可研究三年才进行一次，每次抽样百分之五学生测试，这方法不会影响评估的准确性与可信度，因为受国际认可的＂国际评估计画＂都是采用此方式。 既然TSA已出现＂异化＂，再难拨乱反正，而学校与家长又陷入一片混乱，若上述委员会稍后提出延后之议，教育局应该顺水推舟，尽早就此作决定。这样做还有另一意义，就是标志着当局下定决心扭转不合理的＂催谷文化＂，让学生学习重回正轨。 学生被学校与家长放入＂压力煲＂，TSA绝非唯一原因，而是源于学校强烈的比并心态，以及家长对子女在学业竞赛中争赢的过分期望，这两种态度又互为因果，互相促进，以致催谷力不断加强，结果令学生喘不过气，生理与心理受到的伤害愈来愈大。 其中一个现象，是部分小学向学生教高一年级的课本，目的是培训＂超班马＂，让就读的同学比别校同龄学生高一班，一些家长也以子女＂超班＂为傲，对这类学校趋之若鹜，导致其他小学也纷纷效法。 类似的＂竞赛＂还在不断加剧，就算取消了TSA，也不会停止。要改变这畸形教育生态绝非易事，政府应起带头作用，而暂停TSA是艰途上的第一步。（完）