《香港重要政经日程》--12月14日-12月29日

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
================== 今日重要政经消息=================
12月14日（周一）
*-- 公布11月底止外汇基金境外资产。
-- 中国再生医学 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
*12月15日（周二）
-- 普拉达 公布第三季业绩。
--12:30 投资基金公会简介今年基金销售情况及未来发展。
12月16日（周三）
*-- 铁建装备 首日挂牌。
--09:30 中信银行 临时股东大会。
--09:30 中国信达 临时股东大会
12月17日（周四）
*-- 公布9-11月失业率。
*-- 网龙 公布第三季业绩。
--14:00 平安保险 临时股东大会
12月18日（周五）
*-- 中国粗粮王 公布中期业绩。
*-- 国际家居零售 公布中期业绩。
--11:00 华瀚生物制药 股东周年大会。
--11:00 京维集团 股东周年大会。
--11:00 中国金融国际 股东周年大会。
12月21日（周一）
-- 公布11月份消费物价指数。
*-- 华人置业 召开董事会考虑派发特别股息。
*12月23日（周二）
-- 星谦化工 公布年度业绩。
-- 奥思集团 公布年度业绩。
12月24日（周四）
-- TCL通讯科技 股东特别大会。
*-- 港股半日市。
*-- 沪股通暂停。
*12月25日（周五）
-- 圣诞节假期休市。
-- 沪股通暂停。
12月28日（周一）
-- 公布11月份进出口数字。
-- 天喔国际 股东特别大会。
12月29日（周二）
-- 金鹰商贸集团 股东特别大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。