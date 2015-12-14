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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 10:07 BJT

《香港重要政经日程》--12月14日-12月29日

================== 今日重要政经消息=================

12月14日（周一）

*-- 公布11月底止外汇基金境外资产。

-- 中国再生医学 公布中期业绩。

================== 近期重要政经消息=================

*12月15日（周二）

-- 普拉达 公布第三季业绩。

--12:30 投资基金公会简介今年基金销售情况及未来发展。

12月16日（周三）

*-- 铁建装备 首日挂牌。

--09:30 中信银行 临时股东大会。

--09:30 中国信达 临时股东大会

12月17日（周四）

*-- 公布9-11月失业率。

*-- 网龙 公布第三季业绩。

--14:00 平安保险 临时股东大会

12月18日（周五）

*-- 中国粗粮王 公布中期业绩。

*-- 国际家居零售 公布中期业绩。

--11:00 华瀚生物制药 股东周年大会。

--11:00 京维集团 股东周年大会。

--11:00 中国金融国际 股东周年大会。

12月21日（周一）

-- 公布11月份消费物价指数。

*-- 华人置业 召开董事会考虑派发特别股息。

*12月23日（周二）

-- 星谦化工 公布年度业绩。

-- 奥思集团 公布年度业绩。

12月24日（周四）

-- TCL通讯科技 股东特别大会。

*-- 港股半日市。

*-- 沪股通暂停。

*12月25日（周五）

-- 圣诞节假期休市。

-- 沪股通暂停。

12月28日（周一）

-- 公布11月份进出口数字。

-- 天喔国际 股东特别大会。

12月29日（周二）

-- 金鹰商贸集团 股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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