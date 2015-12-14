芝加哥期市：大豆期货价格触及三周低点，随后略微反弹

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 491.75 1.25 +0.25% -0.76% 493.66 56
CBOT玉米 375.00 -0.25 -0.07% -1.12% 374.59 54
CBOT大豆 871.75 1.00 +0.11% -0.74% 872.38 39
CBOT稻米 $11.13 $0.07 +0.63% +0.14% $11.79 37
美国原油 $35.45 -$0.17 -0.48% -3.56% $41.38 15
汇率
欧元/美元 $1.098 -$0.001 -0.09% +0.34%
美元/澳元 0.717 -0.001 -0.18% -1.46%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/徐文焰；审校 许娜/戴素萍) (编译 孙国玉/李婷仪 审校 杜明霞/李爽/龚芳)
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。