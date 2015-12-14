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货币新闻 | 2015年 12月 14日 星期一 10:24 BJT

芝加哥期市：大豆期货价格触及三周低点，随后略微反弹

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合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 491.75 1.25 +0.25% -0.76% 493.66 56

CBOT玉米 375.00 -0.25 -0.07% -1.12% 374.59 54

CBOT大豆 871.75 1.00 +0.11% -0.74% 872.38 39

CBOT稻米 $11.13 $0.07 +0.63% +0.14% $11.79 37

美国原油 $35.45 -$0.17 -0.48% -3.56% $41.38 15

汇率

欧元/美元 $1.098 -$0.001 -0.09% +0.34%

美元/澳元 0.717 -0.001 -0.18% -1.46%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/徐文焰；审校 许娜/戴素萍) (编译 孙国玉/李婷仪 审校 杜明霞/李爽/龚芳)

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