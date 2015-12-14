加拿大经济：政府提高部分高价房屋首付比例，以期为楼市降温

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透渥太华12月11日 - 加拿大新当选的自由党政府周五表示，将提高高价住宅首付比例，以期给部分过热的房地产市场降温；有人担心加拿大楼市正在形成泡沫。
加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)表示，他正在为控制多伦多和温哥华的楼市风险而采取行动，这两个城市的房价持续攀高，而且这还是在油价挫跌，以及上半年经济陷入温和衰退、其他经济领域活动放缓的情况下。
根据最新举措，若购房者需要政府担保抵押贷款来购买价值50万加元(36.5万美元)至100万加元的房屋，其首付款比例从当前的5%提高至7.5%。
分析师称，首付比例和其他调整的影响有限。一名政府发言人称，新举措将仅影响到全国1%的新增有担保抵押贷款，在多伦多地区占4%，在温哥华地区占6%。
新举措不会影响价值超过100万加元的房屋，这种价位的房屋首付比例已经是20%。
“对银行业者的影响很小，但对非传统贷款机构的影响较大，”CMC Markets首席市场策略师Colin Cieszynski表示。
加拿大皇家银行资深分析师Robert Hogue表示，此举将使加拿大央行获得更大自由度，在更长时间内维持较低利率。(完) (编译 王颖；审校 张荻)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。