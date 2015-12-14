加拿大经济：政府提高部分高价房屋首付比例，以期为楼市降温

路透渥太华12月11日 - 加拿大新当选的自由党政府周五表示，将提高高价住宅首付比例，以期给部分过热的房地产市场降温；有人担心加拿大楼市正在形成泡沫。

加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)表示，他正在为控制多伦多和温哥华的楼市风险而采取行动，这两个城市的房价持续攀高，而且这还是在油价挫跌，以及上半年经济陷入温和衰退、其他经济领域活动放缓的情况下。

根据最新举措，若购房者需要政府担保抵押贷款来购买价值50万加元(36.5万美元)至100万加元的房屋，其首付款比例从当前的5%提高至7.5%。

分析师称，首付比例和其他调整的影响有限。一名政府发言人称，新举措将仅影响到全国1%的新增有担保抵押贷款，在多伦多地区占4%，在温哥华地区占6%。

新举措不会影响价值超过100万加元的房屋，这种价位的房屋首付比例已经是20%。

“对银行业者的影响很小，但对非传统贷款机构的影响较大，”CMC Markets首席市场策略师Colin Cieszynski表示。

加拿大皇家银行资深分析师Robert Hogue表示，此举将使加拿大央行获得更大自由度，在更长时间内维持较低利率。(完) (编译 王颖；审校 张荻)