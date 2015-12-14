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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 11:05 BJT

《中国国债发行日程表》--12月14日

以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率    债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币)         
  
  财政部     280     10年    *2.9764%    续发记账式国债   12/10-12/14     12/16
                  (今年第23期10年品种的第二次续发)
  财政部     100     六个月  *2.3624%    贴现国债         12/14-12/16     12/18
  财政部     100     三个月  *2.3618%    贴现国债          *12/14        *12/16
  财政部     280      7年    *周三招标   续发记账式国债  *12/17-12/21    *12/23
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/18
  财政部      --     三个月     --       贴现国债           12/25
        
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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