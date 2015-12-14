背景资料：人民币汇率指数的算法说明--中国货币网

路透北京12月14日 - 以下是中国货币网公布的人民币汇率指数的算法说明：

一、CFETS人民币汇率指数

CFETS人民币汇率指数参考CFETS货币篮子，具体包括中国外汇交易中心挂牌的各人民币对外汇交易币种，样本货币权重采用考虑转口贸易因素的贸易权重法计算而得。样本货币取价是当日人民币外汇汇率中间价和交易参考价。指数基期是2014年12月31日，基期指数是100点。

币种 权重 币种 权重 USD/CNY 0.2640 SGD/CNY 0.0382 EUR/CNY 0.2139 CHF/CNY 0.0151 JPY/CNY 0.1468 CAD/CNY 0.0253 HKD/CNY 0.0655 CNY/MYR 0.0467 GBP/CNY 0.0386 CNY/RUB 0.0436 AUD/CNY 0.0627 CNY/THB 0.0333 NZD/CNY 0.0065

二、参考BIS货币篮子计算的人民币汇率指数

参考BIS货币篮子计算的人民币汇率指数主要参考BIS货币篮子，样本货币权重采用BIS货币篮子权重。对于中国外汇交易中心挂牌交易人民币外汇币种，样本货币取价是当日人民币外汇汇率中间价和交易参考价，对于非中国外汇交易中心挂牌交易人民币外汇币种，样本货币取价是根据当日人民币对美元汇率中间价和该币种对美元汇率套算形成。指数基期是2014年12月31日，基期指数是100点。 币种 权重 币种 权重 USD/CNY 0.178 CNY/DKK 0.004 EUR/CNY 0.187 CNY/DZD 0.001 JPY/CNY 0.141 CNY/HRK 0.001 HKD/CNY 0.008 CNY/HUF 0.004 GBP/CNY 0.029 CNY/IDR 0.013 AUD/CNY 0.015 CNY/ILS 0.004 NZD/CNY 0.002 CNY/INR 0.022 SGD/CNY 0.027 CNY/KRW 0.085 CHF/CNY 0.014 CNY/MXN 0.023 CAD/CNY 0.021 CNY/NOK 0.004 CNY/MYR 0.022 CNY/PEN 0.003 CNY/RUB 0.018 CNY/PHP 0.007 CNY/THB 0.021 CNY/PLN 0.009 CNY/AED 0.007 CNY/RON 0.002 CNY/ARS 0.004 CNY/SAR 0.01 CNY/BGN 0.001 CNY/SEK 0.008 CNY/BRL 0.014 CNY/TRY 0.008 CNY/CLP 0.009 CNY/TWD 0.056 CNY/COP 0.003 CNY/VEF 0.002 CNY/CZK 0.007 CNY/ZAR 0.006

三、参考SDR货币篮子计算的人民币汇率指数

参考SDR货币篮子计算的人民币汇率指数主要参考SDR货币篮子，样本货币权重由各样本货币在SDR货币篮子的相对权重计算而得。样本货币取价是当日人民币外汇汇率中间价。指数基期是2014年12月31日，基期指数是100点。

币种 权重 USD/CNY 0.4190 EUR/CNY 0.3740 JPY/CNY 0.0940 GBP/CNY 0.1130 （完）

细节请浏览中国货币网(here) (发稿 李文科; 审校 张喜良)