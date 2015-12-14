金砖国家：12月11日股汇市收盘纵览

路透12月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月11日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报773.56点。

中国股市：沪综指收跌至逾一个月新低，成交清淡市场观望氛围浓厚

中国汇市：人民币收盘续大跌刷新四年半低点，单周跌幅创811汇改来最大

香港股市：恒生指数收低1.1%，创三个月来单周最大跌幅

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘跌小跌0.81%，报45,262.72点。

巴西汇市：雷亚尔/美元 收低1.92%，报3.8738，因媒体报导称，若国会调降2016年财政目标，巴西财长莱维(Joaquim Levy)威胁去职。

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南非股市：指标Top-40指数 收低1.56%至43,558.35点，大盘综合指数 收低1.87%至48,067.53点。银行类指数 早盘一度重挫逾10%，之后缩减跌幅，终场收低5.8%，因南非主权债评级压力升高，可能影响银行业获利，推升坏帐水平。

南非汇市：兰特重挫逾3%至纪录低点，受南非总统祖马免去财长内内职务影响。

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印度股市：收低近1%，触及三个月低点，跌破7,600点关键水平，因该国央行表示将检查银行业如何应付坏帐问题，导致银行股重挫。BSE指数 收跌0.82%至25,044.43点，周线下挫2.32%；NSE指数 收低0.95%至7,610.45点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.88/66.89，上日收报66.71/66.72。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收低1.97%至777.170点，MSCI明晟俄罗斯指数 收高2.57%至410.36点。