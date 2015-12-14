欧洲金融：实施量化宽松前，欧元区各国央行已暗中印钞--研究

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
欧洲央行周四在官网表示，通过净金融资产协议(ANFA)不会导致“印钞失控”，因为每个国家央行可以购买的资产规模都有上限限制，以防其干扰货币政策。
但这些限制并未公布，各国央行必须通知欧洲央行他们买了什么，不过并非所有央行都公布详细信息。
这份研究发现，在各国央行资产负债表中被归为“其他证券”类的资产规模从2005年的1,226亿欧元跳增至2014年的3,749亿欧元，这部分资产就是通过自己印钞购买的资产。
据欧元区国家合并财务数据，目前这部分资产的规模为3,582亿欧元。
“这一数量的增加...几乎完全避开了公众的视线，”Hoffmann在这份研究中称。
欧元区一位消息人士表示，截至2014年底，区内各国央行持有的非货币目的资产总计为5,750亿欧元。
Hoffmann的数据让人质疑，各国央行购买资产可能是为负债沉重的欧元区政府或处境艰难的机构提供资金支持。
对于那些认为会干扰欧元体系任务的各国央行的行动，欧洲央行管委会可以三分之二多数予以否决。欧洲央行总裁德拉吉称，他并不担心会出现违规行为。
“我完全排除货币融资的可能性，”他上周表示。“他们(各国央行)不是从初级市场买入资产，他们的投资政策也相当广泛。”(完) (编译 张明钧/李爽 审校 龚芳/王颖)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。