欧洲金融：实施量化宽松前，欧元区各国央行已暗中印钞--研究

欧洲央行周四在官网表示，通过净金融资产协议(ANFA)不会导致“印钞失控”，因为每个国家央行可以购买的资产规模都有上限限制，以防其干扰货币政策。

但这些限制并未公布，各国央行必须通知欧洲央行他们买了什么，不过并非所有央行都公布详细信息。

这份研究发现，在各国央行资产负债表中被归为“其他证券”类的资产规模从2005年的1,226亿欧元跳增至2014年的3,749亿欧元，这部分资产就是通过自己印钞购买的资产。

据欧元区国家合并财务数据，目前这部分资产的规模为3,582亿欧元。

“这一数量的增加...几乎完全避开了公众的视线，”Hoffmann在这份研究中称。

欧元区一位消息人士表示，截至2014年底，区内各国央行持有的非货币目的资产总计为5,750亿欧元。

Hoffmann的数据让人质疑，各国央行购买资产可能是为负债沉重的欧元区政府或处境艰难的机构提供资金支持。

对于那些认为会干扰欧元体系任务的各国央行的行动，欧洲央行管委会可以三分之二多数予以否决。欧洲央行总裁德拉吉称，他并不担心会出现违规行为。