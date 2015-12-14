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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 11:07 BJT

《中国地方债发行日程表》--12月14日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限       票面利率    债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *山西省       5.5       3年       周二招标    一般地方债  12/16-12/18
              15.8       5年
              15.8       7年
              15.8      10年
 *甘肃省       7         3年       *3.00%      一般地方债  12/11-12/15
              15         5年       *3.15%
              15.7       7年       *3.33%
              15        10年       *3.32% 
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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