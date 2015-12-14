《中国地方债发行日程表》--12月14日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *山西省 5.5 3年 周二招标 一般地方债 12/16-12/18 15.8 5年 15.8 7年 15.8 10年 *甘肃省 7 3年 *3.00% 一般地方债 12/11-12/15 15 5年 *3.15% 15.7 7年 *3.33% 15 10年 *3.32% --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次