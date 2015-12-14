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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 10:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆交投于周五低点上方，低接买盘提供支撑

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* 美元/日圆虽然下跌，但有不错买盘，东京盘买气明显

* 日本进口商逢低买进，周五空头获利了结

* 日股大跌，但从低位反弹

* 日经指数稍早跌逾600点，目前下挫455点至18,774点

* 本地市场人士将日股与美元/日圆贬值归因于油价下跌

* 原油价格走弱迫使许多市场人士了结有获利的交易

(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 许娜)

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