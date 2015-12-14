《中国金融债发行日程表》--12月14日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *进出口行 至多50 5 周二招标 固息增发债 12/15-12/16 至多50 7 固息增发债 (2015年第13期和10期增发债) *进出口行 至多60 5 周四招标 固息增发债 12/17-12/21 至多60 10 固息增发债 (2015年第16期和14期增发债) 进出口行 50 3 *2.9618% 固息增发债 12/11-12/14 60 5 *3.1866% 固息增发债 12/11-12/14 70 10 *3.4666% 固息增发债 12/11-12/14 (2015年第17期、16期和14期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次