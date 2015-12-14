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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 12:38 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月14日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
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 *进出口行     至多50          5        周二招标      固息增发债   12/15-12/16
               至多50          7                      固息增发债
                    (2015年第13期和10期增发债)
 *进出口行     至多60          5        周四招标      固息增发债   12/17-12/21
               至多60         10                      固息增发债
                    (2015年第16期和14期增发债)   
  进出口行       50            3        *2.9618%      固息增发债   12/11-12/14
                 60            5        *3.1866%      固息增发债   12/11-12/14
                 70           10        *3.4666%      固息增发债   12/11-12/14
                  (2015年第17期、16期和14期增发债)
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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