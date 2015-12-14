《中国金融债发行日程表》--12月14日

日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *进出口行 至多50 5 周二招标 固息增发债 12/15-12/16 至多50 7 固息增发债 (2015年第13期和10期增发债) *进出口行 至多60 5 周四招标 固息增发债 12/17-12/21 至多60 10 固息增发债 (2015年第16期和14期增发债) 进出口行 50 3 *2.9618% 固息增发债 12/11-12/14 60 5 *3.1866% 固息增发债 12/11-12/14 70 10 *3.4666% 固息增发债 12/11-12/14 (2015年第17期、16期和14期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。