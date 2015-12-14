希腊政经：议会周二料通过余下改革措施以取得下一批金援--欧元区官员

中国政策：设立国家级无形资产交易平台，开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透布鲁塞尔12月13日 - 据欧元区一名高官周日表示，希腊为取得下一批10亿欧元的救助贷款，其与欧元区债权人之间达成的改革措施已经落实一半以上。希腊周二将就余下改革措施进行立法。
欧元区债权人为拨付下一笔援助希腊贷款设下条件，即希腊必须接受13项改革措施，而周五欧元区各副财长在会议上讨论了相关进度。
上述改革内容包括私有化、税收及结构性措施、金融业和坏账问题改革、以及公共行政方面的调整。
“13项改革措施中现已有七项得到落实，”上述官员称。该官员了解周五副财长会议讨论的情况，但要求匿名发表言论。
“希腊议会周二晚间将通过余下的改革措施以及其他相关问题，代表债权方的机构周三将给出一份落实情况报告，”上述官员称。
上述官员表示，报告出炉后，欧元区副财长们将在本周尾声举行电话会议，为纾困资金的发放放行。(完) (编译 孙国玉；审校 李婷仪)
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。