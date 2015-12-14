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债券 | 2015年 12月 14日 星期一 11:43 BJT

希腊政经：议会周二料通过余下改革措施以取得下一批金援--欧元区官员

路透布鲁塞尔12月13日 - 据欧元区一名高官周日表示，希腊为取得下一批10亿欧元的救助贷款，其与欧元区债权人之间达成的改革措施已经落实一半以上。希腊周二将就余下改革措施进行立法。

欧元区债权人为拨付下一笔援助希腊贷款设下条件，即希腊必须接受13项改革措施，而周五欧元区各副财长在会议上讨论了相关进度。

上述改革内容包括私有化、税收及结构性措施、金融业和坏账问题改革、以及公共行政方面的调整。

“13项改革措施中现已有七项得到落实，”上述官员称。该官员了解周五副财长会议讨论的情况，但要求匿名发表言论。

“希腊议会周二晚间将通过余下的改革措施以及其他相关问题，代表债权方的机构周三将给出一份落实情况报告，”上述官员称。

上述官员表示，报告出炉后，欧元区副财长们将在本周尾声举行电话会议，为纾困资金的发放放行。(完) (编译 孙国玉；审校 李婷仪)

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